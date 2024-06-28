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Friday Planner：疏與密

【明報專訊】「我留着你在身邊，心仍然很遠……就欠一點點，但這一點點，卻很遠。」明明近在眼前，卻恍似遠在天邊，若即若離的關係，令人感到既陌生又熟悉。葵涌The Stroll gallery正舉行韓國藝術家鄭智允（Jiyoon Jeong）個展「Ambiguous Intimacy; 這麼近 那麼遠」，名字正取自文首歌詞來源——張學友《這麼近(那麼遠)》。鄭智允藉創作「揭示在數碼空間中形成的模糊親密感」，探討當今世代的人際關係。走入展覽，牆上的畫都只有白色和深深淺淺的藍調。原來她重構了網絡上發現的圖像，透過繪畫語言重新詮釋人物姿勢、表情和狀態，觀者或可在作品中發現親密感。比如撐傘男生、仰頭女生、兩個正在喝酒的人，或近距離記錄神情的畫作，一一待觀者解碼和感受。

世界當然不止藍與白。除了思索人際關係，也有藝術家視作品為遊樂場，「迷失在這場創作遊戲」。東京藝術家松岡亮從小畫畫，自1990年代東京街頭文化發展出個人風格，創作涵蓋繪畫、素描、刺繡和壁畫等。他的大大小小刺繡紡織品來到本地WKM Gallery，佈滿個展「Sky beyond words.」。現場有多幅繡於2023至24年的《無題》，鋪滿不同顏色、草葉狀的線條，有疏有密，猶如自然景象，亦似融合了塗鴉的隨意感。松岡亮曾說：「無論在東京還是香港，花兒盛開的地方並不重要……這只是為了嬉戲而已。」展品色彩繽紛而抽象，帶領觀眾「嬉戲」，游走於他的思緒。

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[開眼 藝述速遞]

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