Friday Planner：疏與密

【明報專訊】「我留着你在身邊，心仍然很遠……就欠一點點，但這一點點，卻很遠。」明明近在眼前，卻恍似遠在天邊，若即若離的關係，令人感到既陌生又熟悉。葵涌The Stroll gallery正舉行韓國藝術家鄭智允（Jiyoon Jeong）個展「Ambiguous Intimacy; 這麼近 那麼遠」，名字正取自文首歌詞來源——張學友《這麼近(那麼遠)》。鄭智允藉創作「揭示在數碼空間中形成的模糊親密感」，探討當今世代的人際關係。走入展覽，牆上的畫都只有白色和深深淺淺的藍調。原來她重構了網絡上發現的圖像，透過繪畫語言重新詮釋人物姿勢、表情和狀態，觀者或可在作品中發現親密感。比如撐傘男生、仰頭女生、兩個正在喝酒的人，或近距離記錄神情的畫作，一一待觀者解碼和感受。