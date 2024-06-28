「小蘭造衫」超越時裝 回望製衣業演變

看着展覽名稱「阿媽40 阿囡80：小蘭造衫」，心裏不禁疑問：怎麼媽媽的年紀比女兒還要小？也許知道大家都會對此感到好奇，擔任展覽顧問的電影美術及服裝指導張西美率先介紹那不是指年歲，而是媽媽和女兒出生的年代，剛好兩代人相距40年。

張西美坦言未接觸這次計劃時，不認識「小蘭訂造」，看過品牌服飾後認為其款式平常，手工不是特別出色，卻覺得「根本是超越時裝」。展覽沒有偏重介紹小蘭的服飾，反而退一步將她的製衣經歷與時代扣連。

憶配給年代製衣 布料難得

小蘭出生及成長於廣東汕頭，回溯1950至1970年代，一般家庭負擔不起購買成衣，普遍都是自行製衣。小蘭自小跟母親學造衫，軍裝、唐裝、恤衫、西裝等各類男女老幼的服裝都會造，後來更接起附近幾條村的服裝訂單。不過當年布料屬珍貴資源，1950年代初，中國開始實行全民供給體制，人民要用票證購買基本生活物資，包括布票。據展覽資料，起初每人每年獲配給20呎布料，在供應緊張時期，減至只獲配3呎（約1米）。回到現在，1米布只可造一件上衣或一條褲。小蘭憶起舊時幫客人造衫後，就連剩餘布碎也要歸還。

在家自設工場 邊湊女邊製衣

1980年，小蘭從汕頭來到香港，找到製衣工作。那年代是香港製衣業的黄金時期，香港成衣出口曾位居世界第一，大型工廠趕貨期間會外發訂單，不少已婚婦女都會接單，在家自設工場，小蘭不例外，她邊照顧女兒，邊與鄰居分工合作完成不同車衣工序。隨後製造業工廠生產線北移，小蘭轉戰街頭擺賣，但小販生意難做，便轉行了。2011年，退休的小蘭在女兒鼓勵下參與市集，至今累積近百次經驗。這次展覽，小蘭既是主角，又可從她身上看見昔日製造業工人的影子。

小蘭擅長觀察，即使有平面紙樣，她堅持「要依照你身材來造」。展覽期間，她不減熱誠，興奮得在架上或袋中取出展覽衣物，興致勃勃地讓觀眾試穿，又打量觀眾身材，主動建議「下面要造闊小小」。自小的訓練使她掌握各類布料使用，為各人構想出最合身的衣服。繼標誌雞仔袋後，近年又設計出立體鴨仔袋，靈感源源不絕，亦展現她對製衣的熱愛。

「你說那些衣服漂亮不漂亮呢？是不是藝術呢？我覺得都不重要，對於我來說一向做手工，第一個滿足就是你喜歡所做的，每一次有機會出去跟人家交流。」張西美說。她欣賞小蘭頭腦靈活，充滿心思，「現在的設計師做不到這樣的東西，他要想到、做到才行」，「另一重點就是難得女兒找到一樣東西可以跟媽媽一起做」。展覽最後叫觀眾選一項製衣物件來代表母女或母子關係，問回小蘭，她馬上回答：「鈕扣！咪扣住囉，我扣佢！」

阿媽40 阿囡80：小蘭造衫

日期：即日至7月1日

時間：上午10:00至晚上8:00

地點：賽馬會創意藝術中心中央庭園（石硤尾白田街30號）

詳情：shorturl.at/0y0XF

文：何詩韻

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