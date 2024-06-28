搶救文獻如「長時間抗戰」

鄭學仁推介的藝術品是一份文獻——1938年英語話劇《西廂記》的場刊。視乎文獻類型，他認為文獻也是藝術品，「在電子文件尚未出現的時代，以手繕寫的文稿本來已極具藝術品價值，書信、文稿、劇本等手稿，已很有欣賞價值」。

文獻也是藝術品

《西廂記》是元劇經典，劇作家熊式一在英國將其改編成英語話劇，向外國人推廣中國戲劇。至於1938年在香港演出，是為成立香港中國婦女會籌款，以支持抗戰。英國牧師白郎（Cyril Brown）和中國劇作家歐陽予倩聯合執導，女演員都是1930年代的名媛。「這次《西廂記》演出有深遠時代意義，既反映當時香港各階層人士皆支持國軍抗戰，也曲折地以中國傳統戲劇形式進行籌款，這場刊便記錄了這一次非常獨特的演出。」

該場刊現於展覽「馬胡鮑李大劇團——從香港中文大學圖書館戲劇特藏看香港劇場文化傳承」展出。鄭學仁打趣道，其實香港並無「馬胡鮑李大劇團」，只是用以合稱4名戲劇界前輩：馬鑑、胡春冰、鮑漢琳和李援華。展覽以這4名戰後香港戲劇界開墾者為主軸，透過文獻如劇本印刷本、手稿、書信原件、照片和剪報，回溯這筆歷史。

「馬胡鮑李」戰後開發話劇界

戰後香港是個怎樣的地方？鄭學仁指「不是一個理想的居住地方」，內地難民湧入香港，冷戰波及香港經濟，他形容那時香港「一窮二白」，然而戲劇工作者繼續堅守工作，尋覓生存和創作空間。也許從沒理想的創作環境，「馬胡鮑李」偏偏在戰後時光，墾殖香港話劇界的根基。從舊有劇作和翻譯劇，創作喜劇和新編現代古裝喜劇，緊貼社會脈搏和時局。鄭學仁說，在窮困年代演喜劇，更加講求創作者的想像力和心態樂觀。

現在能夠回溯這段歷史，全因演藝文獻「為歷史留一筆紀錄」，後人可以考據、考證，重組過往的事。二戰結束距今將近80年，演藝文化包括電影、戲劇、舞蹈、音樂等，甚至舞龍舞獅，前人貢獻良多，惟鄭學仁說留下來的紀錄不多。也許劇團大本營搬遷，搬不走昔日文獻，或業界前輩再沒有空間收藏。此外，文獻收藏分散，散落於各個官方機構、大專院校、演藝團體，亦有個人收藏。鄭學仁稱，倘若沒有全盤保育規劃，文獻和歷史會面臨湮沒命運，搶救文獻等於跟時間競賽，同時是「長時間抗戰」，那就是地方政府的文獻使命。

（美藝客廳‧十八）

「客席策展人」簡介

鄭學仁，退休前任職香港中央圖書館總館長，現為香港浸會大學音樂系兼任講師、國際演藝評論家協會（香港分會）董事。

馬胡鮑李大劇團——從香港中文大學圖書館戲劇特藏看香港劇場文化傳承

日期：即日至12月31日

時間：上午9:00至晚上10:00（周一至五）

上午9:00至晚上7:00（周六）

上午11:00至晚上7:00（周日）

地點：香港中文大學圖書館地下展覽廳

詳情：bit.ly/4cBUEnc

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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