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港動畫獲國際影展推介 《世外》探討放下怨恨

【明報專訊】安錫（Annecy）在哪裏？它是阿爾卑斯山脈下的法國古鎮，相較巴黎、里昂、馬賽等法國大城市，它更靠近日內瓦，只需約1小時車程。64年前，安錫多了一個身分——安錫國際動畫影展（Festival International du Film d'Animation d'Annecy）的根據地。應屆動畫影展在6月中旬舉行，香港動畫師亦有參與，其中動畫電影《世外》入選影展的WIP（Work-in-progress），動畫尚未完全製成，已經備受認可。以《世外》為例，專訪導演吳啓忠和監製兼編劇楊寶文，香港動畫如何外闖大世界？

安錫國際動畫影展是世界四大動畫影展之一，始於1960年，是歷史最悠久的，比起華語地區任何一個電影節還要來得早。它主要分為兩部分，一如其他影展放映動畫和競賽項目；另邊廂設有名為MIFA（International Market for Animated Films）的環節，舉辦讓動畫業界交流的活動。影展所放映的動畫，既包羅世界各地中小型動畫工作室的成品，又有日本和美國大型動畫工作室的新作——例如改編《鏈鋸人》作者藤本樹短篇漫畫《驀然回首》（Look Back）的動畫電影，日本在今日才正式上映。每次在劇院放映動畫前，安錫國際動畫影展觀眾有個傳統，會將紙飛機飛到台上，舞台擠滿紙飛機，是影展一大特色。戶外同時也在放映舊動畫，擔好櫈仔，或坐在草地，就能看到《忍者龜》、《海綿寶寶》、《獅子王》等動畫經典。

未完成製作 入選安錫影展WIP

香港動畫曾在安錫國際動畫影展的競賽項目奪佳績——21年前（2003年），《麥兜故事》獲得影展大獎Cristal for a Feature Film。《世外》入選今屆影展的WIP，動畫監製及編劇楊寶文指，WIP並非公開投案，而是專業推介，挑選人除了介紹已知動畫項目，也會向相熟工作室打探最新項目。她形容像「cold call」，找到WIP挑選人的聯絡方式後，毛遂自薦《世外》，並附上動畫的主視覺（key visual），歷時兩三個月，且經過網上面試，方才入選。

楊寶文說，影展比較注重動畫的藝術層面，着眼於動畫技術、設計、故事情節和音樂。《世外》入選WIP後，影展期間設有專門環節，讓團隊向動畫製作人、愛好者匯報已製作的畫面、未製作的設計和概念藝術（concept art），以及製作上的幕後花絮。整場匯報限時1小時15分鐘，事前有技術測試、綵排，大會甚至安排動畫監製Denis Walgenwitz指導團隊如何匯報，楊寶文形容「好似表演一場show」。勞師動眾，《世外》有什麼吸引力？

《世外》講述在一個類似陰間的「世外」時空，小鬼幫助迷失的靈魂重生。他遇上一個執怨未了的女孩，於是帶她走上一趟旅程，放下憤怒，走向下一世。楊寶文是《世外》的編劇，她從事電影工作，有段時間駐留北京，《世外》緣起自北京經歷。她的北京家門下有一個十字路口，然而沒有交通燈，四方八面的車和行人擁擠過去，她看到每個人都很憤怒，但是「人不是天生是這樣」。後來她看到美國精神科醫生Brian L. Weiss寫的《前世今生》，講述Weiss在1980年代催眠治療一名20多歲的女士，她的意識竟然去了前世。女士跟Weiss說，每一世死後都有個大師（master）告訴她今生學習了什麼，然後就要繼續走到下一世。「如果能放下仇恨或憤怒，我們就可以去下一世，這個故事好像行得通。」楊寶文說。

起初獲政府支援 外地尋融資機會

從一開始，楊寶文就想將《世外》製成動畫，而非她一向接觸的真人電影。她受日本小說《千年鬼》啟發，認為大師應該是一個小鬼，他既幫助迷失的靈魂重生，同時學習理解人性。她笑言若以真人電影呈現小鬼角色，看起來就會像鬼片。後來，楊寶文從港產片《今晚打喪屍》認識到動畫導演吳啓忠，吳以動畫形式呈現電影開頭和結尾，楊寶文欣賞吳製作的動畫，兩人自此開始創作《世外》的動畫。

兩人起初打算製成動畫劇集，他們先取得香港政府撥款的動畫支援計劃資金，完成14分鐘的動畫序章（prologue）。5年前他們造訪安錫國際動畫影展，從業界獲取許多回饋，最後得出一個結論：無論創作或商業上，《世外》需要濃縮成一部電影。他們先申請香港電影發展基金，爾後是香港亞洲電影投資會，再憑14分鐘的動畫序章到國際電影節和動畫節尋求融資機會，例如打入東京電影節的融資市場（gap-financing market）。「開頭是香港政府支援，後來都是外國投資。」楊寶文說，她沒透露《世外》預算是多少，但指首部劇情電影計劃的預算（專業組為800萬元）也不足夠，預算應要至少過千萬元。

從製作層面來看，吳啓忠的工作絕不容易。《世外》本來是劇集，他需要濃縮成電影篇幅，同時思考如何用視覺呈現「世外」。他們想像中的「世外」用佛教用語來說是中陰身，白話就是靈魂中轉站，死後不是喝碗孟婆湯就忘記一切，或者面臨審判，反而要學習放下，忘記生前種種，悠然走到下一世。在《世外》中，那個憤怒的女孩發夢，暫時脫離肉身，變成一座山，變成水，變成宇宙萬物，當變回人便放下憤怒。她圍繞一棵樹倒行，跟自己的記憶道別，樹下有一個湖，湖的映像是從前見過的景物，它們漸漸消失，忘記所有人，也忘記自己。「你跟自己道別之後，你就可以穿過一條瀑布，那個盡頭就是你的下一世了。」吳啓忠說。

在《世外》的概念藝術，小鬼和女孩走過的森林受人體啟發，看起來像神經和骨髓，「幻想在自己的身軀裏面遊玩」。瀑布和浮島亦會突然出現，吳啓忠想像每個人在「世外」都沒有一個既定程序，突然出現的瀑布和浮島就像每個人憑記憶創造。《世外》逾八成是手繪動畫（cel animation），另外約兩成是將3D動畫壓成2D動畫的手繪渲染（cel shading）。動畫製作團隊來自不同地方，以線上模式合作，楊寶文形容是「打游擊」，創作系統精簡，所有事都是問導演，就像拍攝獨立電影。然而另邊廂，製作團隊需時尋找適合的製作班底，摸索工作模式，也需要時間磨合，吳啓忠形容像將幾艘小船湊合成一艘遊艇。

下年推出是最佳時機

至於《世外》何時會完成製作？身兼監製的楊寶文笑一笑，說這部分就要問導演。「在Polly（楊寶文）的角度，就希望明天會完成。」吳啓忠打趣道。實際來說，他估計大概今年底或明年初就會完成。楊寶文強調，《世外》要趕及明年上映，這是她今年從安錫國際動畫影展得出的結論。除了WIP，《世外》團隊也入圍了MIFA部分的Meet the...Producers--Gap Financing，跟動畫銷售代理和發行商見面。楊寶文發現市場對《世外》反應不俗，而且市場未有同類型動畫，「如果再拖下去，你不知道下年會是一個什麼世界。在我的角度，最好的時機就是下年了」。

在外界看來，什麼是香港動畫？吳啓忠在安錫國際動畫影展獲得的反饋頗有趣。有些人說《世外》畫風走歐美風，但也有人說走日系風格，「有新穎感覺，但又有點熟悉」。然而對他來說，最能呈現香港的並非畫風，反而是說故事的方法：「我覺得（《世外》）都很有港式電影的感覺，因為裏面不止是說故事，而是我們都考量到怎樣娛樂觀眾」。吳啓忠自言很喜歡看編劇韋家輝的劇本，娛樂之上，還有一層探討人性，「港產片靈魂」一脈相承。

《世外》動畫序章

bit.ly/3VFErqk

文：嚴嘉栢

編輯：周淑樺

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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