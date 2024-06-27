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Seasonal Picks

Life & Style

seasonal picks：重塑經典元素 復興牛仔布料 歷久常新

【明報專訊】時尚潮流總不斷循環，新的設計會吸收和重塑過去的元素，其中牛仔布料正是歷久常新的代表之一。時尚設計師擅於捕捉流行趨勢，透過靈活復興經典元素，滿足不同世代消費者的審美需求。

褪色牛仔緹花

經典袋款換上新面料，能予人耳目一新的感覺。不斷追求創新的Dior，利用懷舊的洗水緹花牛仔布料，重新演繹品牌的經典袋款Book Tote。當中的主題圖案，由深藍色至白色調構成，在布料深藍與白的漸變色中，呈現出Dior Oblique緹花，突顯出精緻褪色的牛仔布物料。至於45R更是藍染翹楚，擅長運用染料種植技藝，展現出獨特的藍染色調。●

美式風情晚裝

牛仔布雖常被視為休閒服飾，但如果配上優雅貼身剪裁，也可以變成一襲晚裝。具美式風情的Ralph Lauren，透過手工製作呈現牛仔布的高訂時裝質感。在牛仔面料上利用水洗技術，塑造出柔和花紋，讓牛仔服飾變得精緻，看起來率性不羈，卻不失奢華高貴氣質，令粗獷與貴氣不再背道而馳，展示對西部牛仔風格的獨到見解與創新巧思。●

背心配牛仔褲

一件小背心搭配牛仔褲，是永恆經典的造型，輕鬆塑造隨性自在感。若要穿出女人味，當然少不了一條能突出曲線美的緊身牛仔褲，令雙腿成為造型焦點。加上一些精緻的牛仔配飾，能令整體造型主題更突出又具層次感，贏盡街頭上的「回頭率」。●

荷葉邊喇叭

喇叭牛仔褲總予人一種1970年代復古氣息，Maje便把那年代的經典風格變奏成嫵媚設計，在褲筒加上呈荷葉邊的波浪形設計，塑造出立體感，既修飾腿形，又為輪廓增添蓬鬆優雅的效果，帶出一種復古浪漫氣質，腳踏一雙厚底鞋，避免整體顯得累贅，穿上誇張的褲襬，邁出自信每一步。●

街頭造型

Diesel的牛仔服飾，素來以大膽前衛見稱。在現任創作總監Glenn Martens的帶領，在固有的狂野性感形象中，結合近期流行的低腰、鏤空、金屬感等Y2K元素，成為Z世代最愛的品牌之一。即使是斯文優雅的半截牛仔長裙，也顯得型格過人，襯上Charles & Keith的牛仔布小手袋和誇張的厚底涼鞋，令這造型更具街頭味。●

爽朗形象

重溫歷史，不難發現牛仔恤衫與牛仔褲，原是礦工與牧場人的工作服，那務實的「藍」，象徵昔日藍領工人的制服。意大利品牌Haikure，把這個歷經滄桑的造型，變成玩味的連身牛仔褲，用上百搭的兩色靛藍牛仔布製成經典廓形，充滿現代感；配襯同為牛仔色系的配飾，爽朗型女形象呼之欲出。●

文：劉詩言

模特兒：Kate F.（We Management），Chen、Tian（Primo）

化妝及髮型：Kennis Leung、Sirming Wu（Make Up For Ever Academy 非常作）

查詢： 45R 2861 1145（星街店） American Eagle Outfitters 3188 4720（中環店） Charles & Keith 3905 1638（銅鑼灣店） Diesel 2729 2699（K11 MUSEA店） Dior 2524 8277（置地廣場店）

H&M 2337 3400（銅鑼灣店） Maje 2234 7396（ifc店） Ralph Lauren 2871 9338（置地太子店） 連卡佛 2118 2288（ifc店）

編輯：陳淑安

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