seasonal picks：重塑經典元素 復興牛仔布料 歷久常新

褪色牛仔緹花

經典袋款換上新面料,能予人耳目一新的感覺。不斷追求創新的Dior,利用懷舊的洗水緹花牛仔布料,重新演繹品牌的經典袋款Book Tote。當中的主題圖案,由深藍色至白色調構成,在布料深藍與白的漸變色中,呈現出Dior Oblique緹花,突顯出精緻褪色的牛仔布物料。至於45R更是藍染翹楚,擅長運用染料種植技藝,展現出獨特的藍染色調。●

美式風情晚裝

牛仔布雖常被視為休閒服飾,但如果配上優雅貼身剪裁,也可以變成一襲晚裝。具美式風情的Ralph Lauren,透過手工製作呈現牛仔布的高訂時裝質感。在牛仔面料上利用水洗技術,塑造出柔和花紋,讓牛仔服飾變得精緻,看起來率性不羈,卻不失奢華高貴氣質,令粗獷與貴氣不再背道而馳,展示對西部牛仔風格的獨到見解與創新巧思。●

背心配牛仔褲

一件小背心搭配牛仔褲,是永恆經典的造型,輕鬆塑造隨性自在感。若要穿出女人味,當然少不了一條能突出曲線美的緊身牛仔褲,令雙腿成為造型焦點。加上一些精緻的牛仔配飾,能令整體造型主題更突出又具層次感,贏盡街頭上的「回頭率」。●

荷葉邊喇叭

喇叭牛仔褲總予人一種1970年代復古氣息,Maje便把那年代的經典風格變奏成嫵媚設計,在褲筒加上呈荷葉邊的波浪形設計,塑造出立體感,既修飾腿形,又為輪廓增添蓬鬆優雅的效果,帶出一種復古浪漫氣質,腳踏一雙厚底鞋,避免整體顯得累贅,穿上誇張的褲襬,邁出自信每一步。●

街頭造型

Diesel的牛仔服飾,素來以大膽前衛見稱。在現任創作總監Glenn Martens的帶領,在固有的狂野性感形象中,結合近期流行的低腰、鏤空、金屬感等Y2K元素,成為Z世代最愛的品牌之一。即使是斯文優雅的半截牛仔長裙,也顯得型格過人,襯上Charles & Keith的牛仔布小手袋和誇張的厚底涼鞋,令這造型更具街頭味。●

爽朗形象

重溫歷史,不難發現牛仔恤衫與牛仔褲,原是礦工與牧場人的工作服,那務實的「藍」,象徵昔日藍領工人的制服。意大利品牌Haikure,把這個歷經滄桑的造型,變成玩味的連身牛仔褲,用上百搭的兩色靛藍牛仔布製成經典廓形,充滿現代感;配襯同為牛仔色系的配飾,爽朗型女形象呼之欲出。●

