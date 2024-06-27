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beauty：眼妝深邃 唇部飽滿水潤 塑造韓國男星精緻妝容

【明報專訊】時裝周豈止單純看設計師發表新作，同時還是一場又一場欣賞靚人靚衫的社交派對。米蘭和巴黎2025春夏男裝周，型男雲集，多名火紅的男神級韓星、K-pop偶像獲邀飛往當地看騷撐場，穿上品牌提供的服飾雖是指定動作，但他們還使出「Oppa招數」，就是為造型配上精緻妝容，塑造出鮮明形象。

新世代的韓國男士，普遍注重外表，他們不但自小學習護膚知識，還懂得化妝技巧。走在銀幕前的一眾韓國男星、K-pop偶像，除了透過影視、音樂作品展現才華，同時也透過彩妝塑造形象，展現個性和魅力，甚至成為近年備受關注的時尚潮流，打破性別標籤的束縛，塑造美男子形象。想擁有媲美韓國男星的妝容？我們向資深化妝師Chris Lam請教，掌握當中的要訣。

擁有健康肌膚是關鍵

韓國男星以擁有近乎完美無瑕的妝容而聞名，讓不少人羨慕。Chris指出關鍵在於他們擁有健康的皮膚，他建議男生在日常護膚中，必須做好保濕和防曬工夫，令皮膚保持白皙。至於如何做出他們看起來水潤自然的底妝，他表示：「他們尤其注重妝前打底的工夫，會塗上具保濕功效的精華、妝前乳、遮瑕膏，再輕拍上氣墊粉底，避免造成厚粉的妝感；然後會加入小量碎粉，保持妝容持久度。」韓星亦着重修飾和提升自己的面部輪廓，令五官看起來更具立體感，「可以在上妝前，先用美容儀按摩面部，幫助提升輪廓」。另外，Chris認為，他們會利用高光和陰影產品，例如打鼻影，來修飾面部輪廓，把五官勾勒得更加精緻。

深淺啡色眼妝 充滿神秘感

近年不少韓國男星掀起了深邃眼妝的潮流，令眼神充滿「殺傷力」，並成為整個妝容的焦點。「他們多數選用啡色，先把淺啡色眼影塗滿整個眼窩和眼瞼後，再於眼頭和眼尾位置運用深啡色眼影塑造層次感。」雖說深邃眼妝看起來充滿神秘感，但當看到男團Stray Kids成員Bang Chan的眼妝，也許對於看不慣男生化妝的人而言， 會認為太過「重手」，不過Chris指出：「這是他們流行的妝容風格，其實並不算誇張，沒有『化錯妝』之嫌。」

至於唇部妝容，很多韓國男星都鍾愛水嫩紅潤唇妝，塑造出飽滿水潤的妝效，散發迷人氣息。Chris教路：「要做出這種妝效並不困難，可以在唇邊塗上紅色唇膏，再用手指向唇部中央位置輕輕印出『透紅』妝效。」●

查詢：Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA店） Hourglass https://www.hourglasscosmetics.com M.A.C Cosmetics 3101 4919（圓方店） Tom Ford Beauty 3572 0184（ifc 連卡佛專櫃）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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