showcase：選址曼徹斯特 展出工藝坊系列 英倫文化啟發 經典時尚設計

時裝騷於曼徹斯特北區舉行

Chanel挑選作展出工藝坊系列的城市，均對品牌有極大的靈感啟發，以往曾在東京和紐約等地展出，去年更選擇了非洲塞內加爾的首都達卡，既不惜工本亦費煞思量。2023/24工藝坊系列則從英國的曼徹斯特尋找靈感和舉行時裝騷。港人認識曼徹斯特這個城市，想必是因為足球隊曼聯，對它的印象主要與足球運動有關，或是曼徹斯特大概位於英格蘭西北部這類較粗淺的認知。其實早在18世紀，工業革命期間的曼徹斯特就經歷了急速的發展，並成為全世界第一個工業化的城市。在1860年，世界上一半的棉花都在曼徹斯特加工，至二戰後工業才開始式微。但在工業化期間，對女性的生產力極為依重，女性地位得以提升。此外，曼徹斯特在音樂和前衛流行文化上至今依然對世界有着極大的影響力。

Chanel今年的工藝坊系列時裝騷於曼徹斯特北區Thomas Street舉行（圖5），時值黃昏的街道與色彩豐富的系列互相映照。經典設計元素包括Gabrielle Chanel當年創立的特色剪裁，例如縫在外套衫腳的鏈條、對比色襯裡布料、明線裁片縫合令衣服靈活合身等技巧，並以外套和大衣的襯裡布料製作的半截裙恤衫配襯，營造一氣呵成的視覺效果。設計師從英倫文化得到啟發，創作了斜紋軟呢包裹裙、刀褶迷你裙、百慕達短褲、恤衫、褸裙、全蘇格蘭 Shetland 羊毛針織和羊絨針織等款式。服裝的褶飾、羽飾、刺繡、帽子和珠寶鈕扣，乃出自品牌le19M工藝中心，茶壺、黑膠唱片和可愛花朵等細節加添玩味趣意。Mary-Jane娃娃鞋踏牛仔褲、皮革、針織娃娃裝睡衣和露肩連身裙等設計，當中不乏極具英國特色的足球、曼徹斯特音樂文化和英國鄉郊元素的影子。●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

模特兒：Lauren K. （Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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