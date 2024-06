打開時裝界種族多元潮流 超模黑珍珠 展40年時尚路

我們現時都活在講求親民、帶「我做到你都做得到」象徵意味的KOL文化年代。DIY起家的KOL,是成為具影響力人士的非傳統途徑,直至成名後才有資源繼續發展,而在時裝界,「超模」可算是1980、1990年代的同類型產物。在超模年代,成名的關鍵是有沒有伯樂,由具影響力的時裝設計師、攝影師和造型師等出手襄助,加上天時地利人和,才能成就一名超級模特兒。現年54歲的英國黑人超模Naomi Campbell便是其中之一,亦是Cindy Crawford、Christy Turlington等同代5位名超模之中,唯一一位非白人成員。自小集舞的Naomi,15歲時被模特兒星探Beth Boldt在倫敦Covent Garden發掘她成為模特兒前,已在Bob Marley、Culture Club等音樂錄像演出。入行短短數年後,在1987年已成為英國Vogue封面模特兒,並於1988年成為法國版Vogue首位黑人模特兒,算是打破了當年模特兒以白人為主流的種族格局。

首位黑人模特兒登上《時代》封面

Naomi Campbell的時裝生涯有不少時裝伯樂,如Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld、Gianni Versace、Gianfranco Ferré等,都是支持模特兒種族多元化的代表。如當年全賴Yves Saint Laurent以抽起所有廣告威迫雜誌,才能成就當年只得18歲的Naomi Campbell成為法國版Vogue首位登上黑人模特兒的傳奇,其後她亦成為了首位登上《時代》雜誌封面的黑人模特兒。NAOMI: In Fashion展覽正展示她如何自時裝界得到打入主流的助力,同時將種族多元植入兼回饋時裝界。

展覽樓分兩層,下層展區是她的成型年代(formative years),展示她在不同國家的時裝伯樂襄助下,打入各個時裝首都,如美國的Anna Sui、Marc Jacobs,意大利的Dolce & Gabbanna等。但Naomi Campbell最重要的伯樂,必定是她稱之為Papa的Azzedine Alaïa。下層部分亦特設展區向這位設計師致敬,展出Azzedine Alaïa與法國鞋匠品牌Maison Massaro合作的高跟鞋,以Naomi的下半身倒模成鞋踭,足證二人的親密關係。

V&A博物館展覽 首以模特兒為主題

上層展區則以她成名後的代表作為主。左面展區主要是她的天橋作品,包括山本耀司、COMME des GARÇONS、Alexander McQueen等,屬於成名後的早期作品。右邊展區則較為近期,以支持後輩作品為主,除了較有名如Virgil Abloh的Off-White、Riccardo Tisci筆下的Burberry外,亦有非主流新秀如非洲拉哥斯設計師Kenneth Ize、馬來西亞Rizman Ruzaini等,全是她親身上陣行天橋以示支持的作品。

Victoria and Albert Museum高級時裝展策展人兼是次展覽主策展人Sonnet Stanfill說︰「這是Victoria and Albert Museum首個以模特兒為主題的展覽。當中除了有這位超模本身的收藏外,亦有一半由其他時裝品牌借出展品。她本身的經歷簡單刻劃了近40年的時裝歷史外,亦承載了世界變遷。整個展覽以她的時裝時刻為主,由天橋作品到紅地氈都有,當中亦有文化上的象徵意義。如上層展示台中央,便有Alexander McQueen的前創意總監Sarah Burton為她特別設計到2012倫敦奧運閉幕禮演出的服飾。展內亦有多個展示她與不同社會運動相關的作品,如支持不同種族的新進設計師,她參與Black Girls Coalition推出的反種族歧視T恤等,又或是Nelson Mandela Children's Fund的T恤等。她在過去多年,一直倡議不同種族模特兒同工同酬,和相同的曝光機會。」●

NAOMI: In Fashion

門票:18英鎊(約178港元)

日期:即日至2025年4月6日

地址:Victoria and Albert Museum

South Kensington, Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址:https://www.vam.ac.uk

● 同場加映

Elton John攝影收藏展

Sir Elton John早前透過佳士得拍賣美國Peachtree Road大屋的物品時,側聞他將於Victoria & Albert Museum舉行Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection收藏展。有看過拍賣中的照片收藏,便知道他的相片珍藏極佳,令人期待他保留下來的可能是更高質更具觀賞價值之作。這個合共展出7000多幅來自20和21世紀的作品、廣及約140名攝影師的展覽,的確不負所望,極具一訪的價值。

經典大師級Irving Penn作品

作為同志的Sir Elton John,當然有不少酷兒文化如Robert Mapplethorpe、Peter Hujar等攝影師的作品,但他的非酷兒之選更為有趣。經典大師級的有Irving Penn的Red-Lacquered Lid(1994)和Mouth(1986)(A),將兩幀攝於不同年代的作品重組成臉,策展有趣,另外亦有Richard Avedon等大師作品。但出奇地,他們的千禧後作品收藏亦佳,如Gillian Wearing戴上面具探討身分的Self Portrait(2000)(B)、Sam Taylor Johnson探索男演員是演技還是真情流露的Crying Men系列(2003至2004)(C),並不止於純投資的大師級作品,極具欣賞價值。●

Fragile Beauty:

Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection

門票:22英鎊(約217港元)

日期:即日至2025年1月5日

文:Dawn Hung(mr.misterdawn@gmail.com)

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com