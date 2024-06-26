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打開時裝界種族多元潮流 超模黑珍珠 展40年時尚路

【明報專訊】不少時裝展均是以時裝設計師、攝影師或品牌為主，呈現時裝史的重要篇章。但整個時裝工業除了上述要員外，模特兒亦是重要一環。現於倫敦Victoria and Albert Museum舉行的NAOMI: In Fashion，不單是超模Naomi Campbell的首個個人回顧展，亦是她入行40周年的紀念展，呈現這位被譽為黑珍珠的超模時裝生涯之餘，亦帶出她作為非主流模特兒，如何改變世界。

我們現時都活在講求親民、帶「我做到你都做得到」象徵意味的KOL文化年代。DIY起家的KOL，是成為具影響力人士的非傳統途徑，直至成名後才有資源繼續發展，而在時裝界，「超模」可算是1980、1990年代的同類型產物。在超模年代，成名的關鍵是有沒有伯樂，由具影響力的時裝設計師、攝影師和造型師等出手襄助，加上天時地利人和，才能成就一名超級模特兒。現年54歲的英國黑人超模Naomi Campbell便是其中之一，亦是Cindy Crawford、Christy Turlington等同代5位名超模之中，唯一一位非白人成員。自小集舞的Naomi，15歲時被模特兒星探Beth Boldt在倫敦Covent Garden發掘她成為模特兒前，已在Bob Marley、Culture Club等音樂錄像演出。入行短短數年後，在1987年已成為英國Vogue封面模特兒，並於1988年成為法國版Vogue首位黑人模特兒，算是打破了當年模特兒以白人為主流的種族格局。

首位黑人模特兒登上《時代》封面

Naomi Campbell的時裝生涯有不少時裝伯樂，如Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld、Gianni Versace、Gianfranco Ferré等，都是支持模特兒種族多元化的代表。如當年全賴Yves Saint Laurent以抽起所有廣告威迫雜誌，才能成就當年只得18歲的Naomi Campbell成為法國版Vogue首位登上黑人模特兒的傳奇，其後她亦成為了首位登上《時代》雜誌封面的黑人模特兒。NAOMI: In Fashion展覽正展示她如何自時裝界得到打入主流的助力，同時將種族多元植入兼回饋時裝界。

展覽樓分兩層，下層展區是她的成型年代（formative years），展示她在不同國家的時裝伯樂襄助下，打入各個時裝首都，如美國的Anna Sui、Marc Jacobs，意大利的Dolce & Gabbanna等。但Naomi Campbell最重要的伯樂，必定是她稱之為Papa的Azzedine Alaïa。下層部分亦特設展區向這位設計師致敬，展出Azzedine Alaïa與法國鞋匠品牌Maison Massaro合作的高跟鞋，以Naomi的下半身倒模成鞋踭，足證二人的親密關係。

V&A博物館展覽 首以模特兒為主題

上層展區則以她成名後的代表作為主。左面展區主要是她的天橋作品，包括山本耀司、COMME des GARÇONS、Alexander McQueen等，屬於成名後的早期作品。右邊展區則較為近期，以支持後輩作品為主，除了較有名如Virgil Abloh的Off-White、Riccardo Tisci筆下的Burberry外，亦有非主流新秀如非洲拉哥斯設計師Kenneth Ize、馬來西亞Rizman Ruzaini等，全是她親身上陣行天橋以示支持的作品。

Victoria and Albert Museum高級時裝展策展人兼是次展覽主策展人Sonnet Stanfill說︰「這是Victoria and Albert Museum首個以模特兒為主題的展覽。當中除了有這位超模本身的收藏外，亦有一半由其他時裝品牌借出展品。她本身的經歷簡單刻劃了近40年的時裝歷史外，亦承載了世界變遷。整個展覽以她的時裝時刻為主，由天橋作品到紅地氈都有，當中亦有文化上的象徵意義。如上層展示台中央，便有Alexander McQueen的前創意總監Sarah Burton為她特別設計到2012倫敦奧運閉幕禮演出的服飾。展內亦有多個展示她與不同社會運動相關的作品，如支持不同種族的新進設計師，她參與Black Girls Coalition推出的反種族歧視T恤等，又或是Nelson Mandela Children's Fund的T恤等。她在過去多年，一直倡議不同種族模特兒同工同酬，和相同的曝光機會。」●

NAOMI: In Fashion

門票：18英鎊（約178港元）

日期：即日至2025年4月6日

地址：Victoria and Albert Museum

South Kensington, Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址：https://www.vam.ac.uk

● 同場加映

Elton John攝影收藏展

Sir Elton John早前透過佳士得拍賣美國Peachtree Road大屋的物品時，側聞他將於Victoria & Albert Museum舉行Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection收藏展。有看過拍賣中的照片收藏，便知道他的相片珍藏極佳，令人期待他保留下來的可能是更高質更具觀賞價值之作。這個合共展出7000多幅來自20和21世紀的作品、廣及約140名攝影師的展覽，的確不負所望，極具一訪的價值。

經典大師級Irving Penn作品

作為同志的Sir Elton John，當然有不少酷兒文化如Robert Mapplethorpe、Peter Hujar等攝影師的作品，但他的非酷兒之選更為有趣。經典大師級的有Irving Penn的Red-Lacquered Lid（1994）和Mouth（1986）（A），將兩幀攝於不同年代的作品重組成臉，策展有趣，另外亦有Richard Avedon等大師作品。但出奇地，他們的千禧後作品收藏亦佳，如Gillian Wearing戴上面具探討身分的Self Portrait（2000）（B）、Sam Taylor Johnson探索男演員是演技還是真情流露的Crying Men系列（2003至2004）（C），並不止於純投資的大師級作品，極具欣賞價值。●

Fragile Beauty:

Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection

門票：22英鎊（約217港元）

日期：即日至2025年1月5日

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

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