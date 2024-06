Watch News：Mission on Earth新表 回到地球探險

當大家以為Snoopy版本MoonSwatch面世後,品牌會稍作休息,但前來買表的人龍源源不絕,品牌轉頭又發表了3枚全新款式,這次將焦點從神秘的月球回到壯麗地球,帶來3款以不同地景為主題的Mission on Earth新表。

Mission on Earth-Lava腕表以火山熔岩為靈感,橙色的Bioceramic表殼就像炙熱的熔岩,與黑色表盤成強烈對比,猶如火山噴發的景象,讓人聯想到1968年Omega Speedmaster Moonwatch“Ultraman”款式。Mission on Earth-Polar Lights表款則如同北極的夜空,綠松石色的表殼靈感來自神秘的極光,深藍色表盤上點綴着銀色小亮片,如同那夜空中的星光。每個細節均令人聯想到北極的寒夜和極光的舞動,就像置身於無垠冰雪世界中。Mission on Earth-Desert將大家帶入了無邊的沙漠,沙色表殼與米灰色表盤就像撒哈拉的細沙,其遼闊與壯麗在腕表上得到完美的呈現。

今次推出的表款同樣採用品牌獨特的Bioceramic生物陶瓷材質製成,結合了三分之二的氧化鋯陶瓷粉末以及三分之一從蓖麻油中提取的Biosourced生物源材質,強韌得來觸感柔軟,而且重量極為輕巧,其溫感特性能適應人體溫度,帶來更舒適佩戴體驗。腕表均配備Velcro表帶設計,實用以外也增添一絲探險感覺。●

張曉冬

