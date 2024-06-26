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Watch News：Mission on Earth新表 回到地球探險

【明報專訊】MoonSwatch又來了！是的，自從2022年最初面世的11款Swatch Bioceramic MoonSwatch，到後來每個滿月推出的特別版，以及早前推出的Snoopy版本，一直成為表迷甚或非表迷蜂擁入手的表款。根據Morgan Stanley的年度報告顯示，Swatch去年的營業額上升63%至6.6億瑞士法郎，對比起2021年的2.14億瑞士法郎，升幅更達2倍多。歸根究柢，都是因為MoonSwatch帶來的熱潮！

當大家以為Snoopy版本MoonSwatch面世後，品牌會稍作休息，但前來買表的人龍源源不絕，品牌轉頭又發表了3枚全新款式，這次將焦點從神秘的月球回到壯麗地球，帶來3款以不同地景為主題的Mission on Earth新表。

Mission on Earth-Lava腕表以火山熔岩為靈感，橙色的Bioceramic表殼就像炙熱的熔岩，與黑色表盤成強烈對比，猶如火山噴發的景象，讓人聯想到1968年Omega Speedmaster Moonwatch“Ultraman”款式。Mission on Earth-Polar Lights表款則如同北極的夜空，綠松石色的表殼靈感來自神秘的極光，深藍色表盤上點綴着銀色小亮片，如同那夜空中的星光。每個細節均令人聯想到北極的寒夜和極光的舞動，就像置身於無垠冰雪世界中。Mission on Earth-Desert將大家帶入了無邊的沙漠，沙色表殼與米灰色表盤就像撒哈拉的細沙，其遼闊與壯麗在腕表上得到完美的呈現。

今次推出的表款同樣採用品牌獨特的Bioceramic生物陶瓷材質製成，結合了三分之二的氧化鋯陶瓷粉末以及三分之一從蓖麻油中提取的Biosourced生物源材質，強韌得來觸感柔軟，而且重量極為輕巧，其溫感特性能適應人體溫度，帶來更舒適佩戴體驗。腕表均配備Velcro表帶設計，實用以外也增添一絲探險感覺。●

查詢： 2518 9918

文：張曉冬

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