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金屬陶瓷化物料 堅韌輕巧 腕表創意之光 一按即亮

【明報專訊】差不多每隔兩年，Panerai便會發布一款全新的腕表物料，這幾乎成為品牌的指定動作。但當愈來愈多高級製表品牌推出高科技陶瓷、碳纖維物料作為金屬以外的選擇時，Panerai今年卻反其道而行將焦點放回金屬，研究如何將金屬變成陶瓷，成為比傳統陶瓷更具抗斷裂韌性的專利物料，並推出具電致發光功能的LAB-ID系列第4款概念表Elux！

說Panerai將金屬變成陶瓷是有點誇張，更正確來說是將金屬陶瓷化。全新專利材質Ti-Ceramitech的靈感源自Luna Rossa賽艇，賽艇船身上經常用到陶瓷化塗層物料以減低摩擦力，提升賽艇效能和速度，這讓品牌研發團隊想到，能否將鈦金屬陶瓷化呢？經過7年時間鑽研和開發，品牌終運用電漿電解氧化（Electrolytic Plasma Oxidation）技術讓鈦金屬陶瓷化。此工序將鈦合金表面轉化為一層密集的陶瓷層，以特定元素結合電解質組成，並形成如海洋一樣的深藍色調。陶瓷化的鈦金屬硬度有顯著提高，表殼重量較精鋼輕44%，但其斷裂韌性卻比傳統陶瓷高出10倍之多，亦能夠承受高壓和高溫。

鈦合金表面轉化成陶瓷

首次用上此物料的是Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech系列腕表，採用P.900自動機芯，備有可靠的3日動力儲存功能。表圈的製作跟表殼一樣，機械加工的鈦金屬經過陶瓷化工序，再經精密加工讓底層金屬露出，以不同材質帶來對比效果。腕表防水深度達500米，並經過比保證防水深度高25%的嚴格水壓測試。表款分別有藍色太陽放射紋表盤和白色霧面粒紋表盤兩款，均飾有Luna Rossa字樣和紅色小秒針，以細膩細節向帆船隊致敬。日期視窗設於3時位，9時則有低調小針盤，伴隨夜光指針和時標。為呼應Ti-Ceramitech的獨特藍調，品牌特別訂製相應色系的表帶。

表展之後，品牌亦在6月中發布了一枚同樣以Ti-Ceramitech製作的重頭作：Submersible Elux LAB-ID腕表。發光功能一向是Panerai的重點研究技術， 例如當年著名的Radiomir和Luminor自體發光塗料。全新推出的Elux表款，則源自一項1966年6月15日取得專利的技術。Elux全名為elettroluminescenza（電致發光），原指表面均勻發光的電致發光板，能製成不同尺寸、形狀，透過電力保持穩定的亮度。這種發光板不含放射物質且相當耐用，可抵禦撞擊和震動。它具備低耗電量的特性，能透過攜帶式電池或固定交流電源供電，也能按需要調整亮度。Elux是當年意大利海軍其中一項非常重要的工具，滿足了他們對可靠和高效率光源的需求。這種發光板被用來提升航海儀器的發光性能，在船艦控制中心和內部信號板的應用尤其重要，確保人員清晰讀取儀器資訊。而在海軍軍艦甲板上，也被用作發光路徑和標示，引導直升機在夜間或低能見度時順利降落。

機械機芯推動電致發光

這次以Elux製成的新表是LAB-ID概念表款的最新一員，是品牌 「創意實驗室」（Laboratorio di Idee）研發的第4款概念表。 表廠花上8年時間研製，將發光技術與機械製表專業結合，創造出可隨按即亮的全機械機芯。直徑49毫米的腕表具500米防水性能和30分鐘動能發光功能。隨按即亮功能完全由機械動力儲存系統驅動，只要打開表側8時位置的專利按鈕保護系統（pusher-protector system）並按下按鈕，發光系統便會讓腕表發亮。腕表搭載的P.9010/EL機芯配備6個發條盒，其中2個提供3日動力儲存，餘下4個發條盒則連接微型發動機，將機械動能轉換成電能。電能會被引導和點亮表盤的各個顯示部件，包括發光動力儲存與時標。要讓指針和表圈圓點等會移動的部件發光極具挑戰，研發團隊需克服困難，才能將電能傳輸到表殼外的表圈，並同時保持優異防水性能。腕表表冠護橋換成SUB LAB標記，時標與時針採用綠色夜光塗料SuperLuminova X2，在暗處180分鐘後，發光亮度比SuperLuminova X1高10%。藍色分針與表圈圓點則塗覆SuperLuminova X1，腕表全球限量150枚。

Luna Rossa表款 帆船賽體驗

品牌自2017年開始與美洲盃頂級帆船賽結緣，2019年開始成為意大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊贊助商，一直推出多枚跟帆船賽有關的表款。今年的美洲盃帆船賽將於8月至10月假巴塞隆拿舉行，品牌特別為此推出Submersible GMT Luna Rossa Titanio腕表。42毫米表殼以5級鈦金屬製造，時標和指針上覆以Super- LumiNova X2夜光物料。P.900/GMT24H自動機芯備3天動力儲存、GMT兩地時間顯示和24小時刻度，呼應品牌在2000年代初發表的早期腕表款式。

除了推出新表，Panerai也為表主提供別開生面的顧客體驗！即將在7月面世的Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa體驗版腕表，是Submersible系列首款配備陀飛輪複雜功能的45毫米腕表，並首度結合陀飛輪和Carbotech碳纖維複合材質。Carbotech物料是在多層碳纖維薄片中加入高端聚合物PEEK（聚醚醚酮），再以特定溫度高壓黏合形成堅硬耐用的複合材質。但腕表更特別之處，是Panerai會邀請買下此表款的表主，在決賽期間前往巴塞隆拿參與精心規劃的多項體驗活動，親身感受帆船賽的緊張刺激，更能在帆船賽事幕後直擊，與Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊互動交流！●

查詢：8200 3033

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

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相關字詞﹕美洲盃帆船賽 發光 Luna Rossa 鈦金屬 陶瓷 腕表

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