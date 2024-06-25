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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

超人DadDad：親子共讀6大技巧

【明報專訊】親子共讀不僅可以促進孩子的語言和認知發展，還能加深父母與孩子之間的情感聯繫。以下有一些技巧，能幫助父母和孩子在共讀過程中獲得更多樂趣和效益：

1. 選擇合適的書籍

年齡適宜：選擇符合孩子年齡和發展階段的書籍。比如，年紀較小的可以選擇色彩鮮艷、有簡單故事情節或韻律的書籍。家長亦可以參考出版社推介的年齡來挑選。

興趣驅動：根據孩子興趣選書，更容易吸引他們注意力。家長可以選擇孩子將遇到的生活相關類型，例如上學、看醫生等，讓孩子想像。

題材多樣：提供各種類型的書籍，包括繪本、兒歌書等，讓孩子接觸不同題材。

2. 互動式閱讀

提問和對話：在閱讀過程中鼓勵孩子提問，或者自己向孩子提問，幫助他們理解故事內容。例如：「你覺得接下來會發生什麼？」「主角會遇到什麼人或動物呢？」

眼神交流：家長在閱讀的過程中記得與孩子有眼神交流，觀察孩子的反應和回應提問。讓孩子感受到我們全心全意的陪伴和關愛。

角色扮演：用不同聲音和表情來扮演書中角色，讓故事更生動有趣。

鼓勵預測：讓孩子猜測故事的發展，能促進思維和創造力。

3. 創造愉快閱讀環境

固定時間和場所：每天選擇一個固定的時間和舒適的地點來共讀，形成習慣。比如，睡前是一個很好的共讀時間。

減少干擾：確保在共讀時盡量減少外界干擾，如關掉電視和手機。

保持輕鬆愉快：營造一個放鬆的氛圍，讓孩子感到這是他們可以享受和期待的時刻。

4. 鼓勵孩子參與

讓孩子選擇書籍：讓孩子有機會看想要的書，增加參與感和興趣。

翻頁和指認：讓孩子動手翻頁或指認圖片，這些小動作可以讓他們感到參與其中。

重複閱讀：如果孩子喜歡某本書，重複閱讀也很有益，能幫助他們更好地理解故事和詞彙。

5. 建立閱讀和理解技能

指讀法：用手指跟隨每個字，有助孩子理解文字和圖像的關係。

擴展詞彙：閱讀時解釋新詞的意思，並在日常對話中使用。

鼓勵回憶和總結：閱讀結束後，讓孩子簡要總結故事或談談他們最喜歡的部分，這有助於增強他們的理解能力。

6. 對孩子表現讚美和鼓勵

讚美他們的參與和努力：即使只是簡單的回答問題或翻頁，也要給予積極的反饋。

鼓勵閱讀的習慣：讓孩子感到閱讀是一種樂趣和獎勵，而不是任務。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

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