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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

教大GPS：語文教學與評估的不同

【明報專訊】教師在教學與評估中擔當的角色有所不同，兩者不應混淆。簡而言之，教學目的是為小朋友提供協助，尤其是學習起步階段的學童，讓他們有機會做到期望的表現；評估則旨在衡量小朋友的能力，教師不應提供協助，否則就難以知道小朋友的學習效果，分辨不到相關表現是如實反映小朋友自己的能力，還是只賴以教師的幫助。

圖畫vs.字形

舉個例子，小朋友在課堂上認讀詞語「彩虹」。字卡上，除了字形「彩虹」，應否加上彩虹的圖畫呢？如果教師目的是「教學」，圖畫可提示小朋友字形所指的意思，從而促進學習；然而，倘若目的是「評估」，就算小朋友看到字卡後能讀出「彩虹」，教師也未能確定小朋友是認出字形而讀出該詞語，還是純粹靠看圖畫而說出來。是故，教師評估小朋友認讀生詞的能力，應採用沒有圖畫的字卡。

詞語vs.單字

同理，假若教師旨在教單字「虹」，單獨一個「虹」字不容易解釋其意思，因此一般會配合詞語，如「『彩虹』的『虹』」，甚至配合課文如「天上掛着彩虹」，讓小朋友可以想像情境同時學習。不過，如果目的是評估，教師就不能以詞語「彩虹」作提示，不然，小朋友只要認出「彩」字，就很容易猜出後面的是「彩虹」的「虹」字；教師更不應該用課文來評估，否則小朋友只要能認讀課文中開首的字，「天」、「上」、「掛」等，就能讀出整句句子。然而，如果讓小朋友反過來從右到左認讀「虹」、「彩」、「着」等字，就會念不出來。有時，小朋友只是憑着課文內容的整體記憶，表現得彷彿認識課文中各個生字。

提示vs.沉默

當小朋友看到字形但不能讀出時，教師應給予什麼口頭提示？如果是教學，教師可提出各樣設想，以啟發小朋友思考，例如：「陳虹老師的名字中也有這個字。」然而，評估時教師則不應提示，而只能說：「努力吧，試試看！」

群體vs.單獨

教師應採取全班還是個別模式來教學或評估？教學時，教師可以在課室中推行全班活動，讓小朋友彼此學習、互相啟迪。至於評估，則適合個別小朋友單獨進行，否則，小朋友可能只是跟着別人念而已。

教師角色：「教學」漸變成「評估」

到此，讀者大抵能分辨教學與評估的不同。教學其實是一個過程，教師提供的輔助應該隨着小朋友的進步逐漸減少，最後期望小朋友毋須協助下仍做到要求，即所謂「鷹架」（scaffolding）。換言之，教師在教學過程中的角色，會由本文所指的「教學」漸漸轉換成「評估」。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]

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