升學攻略．幼稚園及小學篇：免費幼園英文程度較低？

答◢ 青衣商會將軍澳幼稚園是參加了幼稚園教育計劃的「免費」幼稚園。參考教育局的質素評核報告，本人給其排名（從A++到A-）為最高的A++，表示該校無論在「管理」與「組織」、「學與教」、「學校文化及給兒童之支援」以至「兒童發展」都表現優良。而該校於2022/23的小一派位中，亦有不少畢業生升讀直資小學如真道書院、播道書院、保良局陸慶濤小學、優才（楊殷有娣）書院小學部，以及私立小學如民生書院、啟思學校等，可見青衣商會將軍澳幼稚園之英文程度，足以考入直資私小。

民生幼園生 85%直升小學部

問◢ 你好，我家兒子偏向文靜，適合一些教學比較傳統的學校。請問九龍禮賢學校幼稚園部和民生書院幼稚園，哪一間有較大機會升上其小學？如不打算直升，在裏面畢業後另考直資或私小也會有優勢嗎？

答◢ 九龍禮賢學校幼稚園部約有80%學生升上其小學，而民生書院幼稚園則有約85%升上其小學，所以民生書院直升小學有優勢。如另考直資或私小，禮賢學校網頁指於2022/23年度有學生升上直資如播道書院、保良局陳守仁小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，私小如九龍塘學校（小學部）、啟基學校等。民生的網頁則沒有公布畢業生所升讀的學校，但相信亦有不少畢業生獲直資私小垂青。

沙田網較大埔網多英中選擇

問◢ 本人家住大埔，大仔現讀K3，請問留在學84網（有20分）升小一，還是搬屋選沙田88網？請問哪一網對日後升中較有優勢？

答◢ 所謂對日後升中較有優勢，你意思是否指日後有更大機會找到英文中學就讀？如是，84網是大埔，英中有4間；88網是沙田，英中有10多間，因此88網比較有優勢。但如果你兒子在88網少過20分，獲心儀小學取錄的機率會比在84網低，這一點你要留意是否值得。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]