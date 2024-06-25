明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

升學攻略．幼稚園及小學篇：免費幼園英文程度較低？

【明報專訊】問◢ 我家女兒現於一私校讀PN（學前班），去年替她報考了青 衣商會將軍澳幼稚園，並獲取錄。不過在最近一兩個月，女兒開始更多表達自己，更是常用英文整句去表達，實在令我們感到驚喜。只不過常常聽說免費幼稚園的程度較低，所以我在想應否替女兒轉讀私幼，以免浪費了她已有的語言能力？

答◢ 青衣商會將軍澳幼稚園是參加了幼稚園教育計劃的「免費」幼稚園。參考教育局的質素評核報告，本人給其排名（從A++到A-）為最高的A++，表示該校無論在「管理」與「組織」、「學與教」、「學校文化及給兒童之支援」以至「兒童發展」都表現優良。而該校於2022/23的小一派位中，亦有不少畢業生升讀直資小學如真道書院、播道書院、保良局陸慶濤小學、優才（楊殷有娣）書院小學部，以及私立小學如民生書院、啟思學校等，可見青衣商會將軍澳幼稚園之英文程度，足以考入直資私小。

民生幼園生 85%直升小學部

問◢ 你好，我家兒子偏向文靜，適合一些教學比較傳統的學校。請問九龍禮賢學校幼稚園部和民生書院幼稚園，哪一間有較大機會升上其小學？如不打算直升，在裏面畢業後另考直資或私小也會有優勢嗎？

答◢ 九龍禮賢學校幼稚園部約有80%學生升上其小學，而民生書院幼稚園則有約85%升上其小學，所以民生書院直升小學有優勢。如另考直資或私小，禮賢學校網頁指於2022/23年度有學生升上直資如播道書院、保良局陳守仁小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，私小如九龍塘學校（小學部）、啟基學校等。民生的網頁則沒有公布畢業生所升讀的學校，但相信亦有不少畢業生獲直資私小垂青。

沙田網較大埔網多英中選擇

問◢ 本人家住大埔，大仔現讀K3，請問留在學84網（有20分）升小一，還是搬屋選沙田88網？請問哪一網對日後升中較有優勢？

答◢ 所謂對日後升中較有優勢，你意思是否指日後有更大機會找到英文中學就讀？如是，84網是大埔，英中有4間；88網是沙田，英中有10多間，因此88網比較有優勢。但如果你兒子在88網少過20分，獲心儀小學取錄的機率會比在84網低，這一點你要留意是否值得。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

上 / 下一篇新聞