故事拼盤：歐國盃下的教養經

以我住的小城為例,街道兩旁近兩周明顯多了政黨宣傳的小牌。不過相映成趣的是,政治宣傳的勢頭比不上英國球迷的熱情:大大小小的酒吧將歐國盃的旗海一字排開,還搭上「歎啤酒睇直播」的宣傳海報,比那些嚴肅的橙底黑字政黨宣傳小牌奪目得多;各大超市乘勢推出零食酒品割價優惠;還有好些人家在門庭或窗前高掛白底紅十字的英格蘭旗,給愛隊竭力打氣!

我是足球門外漢,不過我仍想談足球,因為對初來英國的孩子而言,它擔當着舉足輕重的橋樑角色。

足球是英國中小學體育課的必修課,不論男女。我女兒從沒穿過釘鞋,人生第一對釘鞋就是為上足球課而買。上過第一堂後,女兒苦起臉說足球不好玩,在烈日下跑草地很辛苦。說來也是,從前她在香港念小學,哪有機會認認真真的在真草地學踢波;加上抗疫3年宅在家,再好的體能都走下坡。

人人平等 男女傷健都可落場

辛苦雖辛苦,我看還是值得吧!在球場東跑跑、西跑跑既換來一身熱汗,加速新陳代謝,而且上了一堂「人人平等」的文化課——在英國,足球絕非男孩的專利,女孩也可踢得出色;足球亦不是健全人士的專利,只要有興趣,誰都可以落場。

在英國,便有由盲人、聾人或截肢者等組成的足球隊伍。英格蘭足球總會自2015-16賽季舉辦的The FA Disability Cup,就是專為殘疾運動員設立,旨在提供一個全國舞台,讓他們展示才華,實踐體育的多樣與包容。我又曾在圖書館遇見一本繪本,封面是個架上義肢的單腿男孩,腳旁放了一個足球,就連英國童書世界,都藉着足球宣揚彼此尊重、傷健共融。

將在今年暑假舉行的「夏日親子電影節」,我有幸擔任策展人之一。在甄選電影的過程中,恰巧遇上一齣以「足球」和「移民」為主題的荷蘭電影Lioness。故事講述一名生於南美洲、自小熱愛足球的少女Rosi,隨家人移居荷蘭後所面對的成長挑戰,唯一讓她擺脫孤獨的便是足球。Rosi得新朋友支持下,加入學校的足球隊,惟其天賦招來隊友嫉妒,隨後一場家庭悲劇更讓她放棄足球夢。

如此情節,我想起身邊一些移英的青少年,在適應校園生活上碰碰跌跌,不如意的日子天天將信心和勇氣消磨。Rosi曾在故事開始時說過「You fight for your spot, just like in real life」。還好編劇沒讓Rosi自暴自棄,讓她從挫折中長大,並找回內心真正的聲音,重拾志氣。電影最後見證着Rosi躋身荷蘭女子足球隊,相信跟她經歷着移民衝擊的少年人,會很想給Rosi大大的掌聲。

或許足球場未必是你的舞台,但總有一個專屬你的地方,容讓你放聲的對自己說「You'll be shine」,指日可待。

文:CanCanMa

作者簡介:ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者,著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀,後來體悟繪本的力量,愛上說故事;也因繪本,發現更多生命的寶藏。

