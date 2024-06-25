感講你知：促進學生精神健康的4Rs

休息、放鬆：「感受之輪」隨時表達感受

《約章》重視學生的身心健康。有足夠休息，建立健康的生活習慣；適時放鬆，讓學生懂得自我關懷。

除了從源頭減少學業壓力，例如檢視學校測考頻次和形式外，還可以建立接納、關愛、同理心的校園文化。在我們的「夥伴學校」，每間課室都有一個善意溝通工具「感受之輪」。教師每天上課前，都會邀請學生將自己的磁鐵放在代表自己感受的位置，並提醒「感受無分對錯」，培養學生表達感受、需要的習慣。有數學教師在抽問乘數表前，先邀請學生用「感受之輪」分享感受，這小小的舉動讓同學感覺到「老師明白和接納自己的感受」，從而釋放緊張感。教師和家長也可以使用不同的心情記錄工具，並營造安全分享感受的空間，讓學生懂得「先處理心情，再處理事情」。

人際關係：「班級經營日」 重建師生關係

《約章》提到加強同儕、師生、親子關係，提升聯繫感。

幫助學生建立緊密的生生、師生、親子關係，能增加他們對學校和家庭的歸屬感，從而有足夠安全感去分享自身感受和需要。教育局提議每周安排最少一節班本活動課，培養正面的師生關係，這也是JUST FEEL自2018年成立後一直推動「夥伴學校」的項目。我們的「班級經營」課程於成長課、班主任課、德育課等常規課堂中推行，又鼓勵學校在開學或疫情復課日，不馬上上課，先舉行「班級經營日」，幫助學生們與同學和老師重建關係。其中一間學校的復課日，玩過不同的班級經營遊戲、團體活動後，不少同學在便條紙寫上自己的煩惱和負面感受，例如課業壓力、缺乏朋友、親人離世等，教師也能藉此及時了解學生的需要，適時協助。我們鼓勵學校釋出常規課時，恆常推行班級經營活動，使各方持分者明白關係不能只靠課外活動去建立。

抗逆力：成長型思維培育學生

抗逆力是裝備學生適應生活中的壓力和挫折，並以正面態度應對。

教育局的活動參考例子，包括促進學生的「成長心態」。此心態模式由史丹佛大學學者Carol Dweck提出，認為人的能力可透過努力改變，她的研究也發現擁有成長型思維的學生更願意嘗試錯誤，並從挑戰困難中成長和獲得成功。我們為「夥伴學校」提供的「社交情意教育課程」也涵蓋成長型思維，希望學生理解自身的價值，提升自我認知能力。在課程以外，我們也持續賦能教師和家長以成長型思維培育學生，例如在運動會教導落敗同學失敗不是永遠，鼓勵他們向他人學習：「今次的勝敗不代表永遠啊！只要繼續嘗試，你也會有進步！」

教育局長蔡若蓮在立法會大會上指出，截至上月31日，共有340間中小學申請參加約章，佔全香港公營及直資學校的34%，我們為此感到十分鼓舞，希望更多學校和家長與我們一同關注學生的精神健康。

文：楊思毅（「JUST FEEL 感講」共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]