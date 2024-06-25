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Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

同理心學堂：孩子自立，父母哭對空巢？

【明報專訊】為人父母，花了十數年的光陰養育孩子，陪伴他們成長，見證他們長大成人，實在令人欣慰，但也可以教人失落。看着子女長大的身影漸漸遠走，百般滋味在心頭。進入了「空巢期」的人生階段，父母需要消化各種情緒，適應生活的轉變和迎接人生的新里程。

適應角色與責任轉變

根據「家庭生活周期」的理論，一個家庭會依次經歷5個階段：個人獨立、結婚、生兒育女、子女長大成人、退休和步入晚年（Medalie,1979）。所謂「空巢期」就是在第4個階段、「子女長大成人」期間發生的事。在這個時間，父母會感到失落、哀傷和孤獨。隨着子女長大，一直所建立的親密感與互相依存的關係漸漸消逝，父母難免會感到哀傷和難過。若然父母一直擔任全職照顧者，一直把自己所有情感、精神和人生的意義都寄託在子女之上，當子女長大，不再如昔日般依賴父母，父母不止需要適應角色與責任的轉變，更有可能感到人生意義的落空，一下子失去了生活的方向感。

「空巢期」的出現，其實就是人生展開下半場的序幕。父母可以考慮嘗試以下方法，幫助自己適應生活和心理方面的轉變。

1. 聆聽和抒發內心感受

面對子女長大的事實，大部分父母都會有不同程度的感受。每一種感受，都是自然、正常，不存在對錯。父母可以學習聆聽自己內心的感受，接納和陪伴自己的情緒，向值得信任的親友傾訴。此外，父母也可以整理和回顧子女成長的相片，從緬懷過去與回憶珍貴片段的過程中，讓自己消化內心的感受，並把美好的回憶成為生活下去的力量。

多做有益身心運動

2. 建立平衡和規律的生活

步入中年時期，身體狀態會漸漸變化，更需要留意自己的身心健康。隨着子女長大，父母會有更多的空間和時間。這時候，父母可以善用餘暇，多做有益身心的運動，讓自己保持良好的身心健康。

3. 重尋人生的意義

子女長大後，父母雖然少了角色和責任，但也有機會重新為生命的意義作出定義。在這段時期，父母可以重拾年輕時嚮往過的興趣，實現年少時曾經有過的理想。旅遊、閱讀和進修等活動，往往能夠幫助我們擴闊世界，促進我們對生命的反思。對宗教信仰的探索，也幫助我們開啟對靈性的追尋，使我們內心感到更加滿足和充實。

接納生命有苦有樂

誠然，人生有得也有失。養育孩子會令我們感到快樂，同時也可以帶來失落和悲哀。接納生命有苦有樂，是我們一生學習的功課。家長如能好好為每個人生階段做好心理準備，與他人和自己好好相處，建立平衡的生活方式，自然便可以從失落的感覺，過渡到喜樂和甘甜的時候。

文：葉思雅（香港中華基督教青年會輔導組主管）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

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