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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

半職爸爸：假如外星人要寫一份地球報告

【明報專訊】第一份報告應該是這樣的：

這裏的人，要接受教育，他們會被困在一個叫做學校的地方，學習做一個好學生。他們要穿上一式一樣的制服，學會服從命令，遵守規矩，接受老師的斥責。他們要學會，無論同意或者不同意，都一定要對老師說：「明白。」學校的地方不大，周圍都是圍牆。學生大部分時間志同道合，有講有笑，當然，根據觀察，學生之間偶然也會出現激烈的打鬥。這些打鬥很快會被學校的教師制止，而且情節嚴重的學生，會被罰一段時間不能和其他學生一起上課。學生每天有固定時間，可以去不算大的操場，活動一下手腳。

祝同學早日畢業

他們會在學校吃飯，每天都可以選擇不同飯菜，但選擇其實十分有限，味道似乎也不太令人滿意。

每個人畢業的時間是不同的。有些人十多年就可以畢業，但是也有人要花二十多年才能完成學業。未畢業的人都會對畢業者送上祝福。有人畢業，也有新學生加入，他們不會受到盛大歡迎，只會迎來一些憐憫或者嘲弄的目光。

學校是一個可怕的場所，每個學生，看上去都面如死灰，了無生氣。那些教師的精神狀態，和他們所教的學生，並無分別。

為何有這麼多監獄？

第二份報告是這樣的：

這裏有很多監獄，被囚的都是犯了錯的人。進入了監獄，他們都要穿上一式一樣的囚衣。他們有的體型和其他人一樣，但更多似乎是因營養不良而發育遲緩的人。他們在監獄會受到文明的對待，每天有自由時間，可以在操場「放風」。其他時間，他們要學習成為正常人。他們犯的錯，每天都有監視者提醒，要他們改過自新。他們知道自己無法反抗，因此多數情况下，無論看守者說什麼，他們都會說：「知道。」他們服滿刑期，就會出獄，其他囚友會為他們慶祝。

每個人都面如死灰

他們會在監獄內嬉戲，但有時會因此被監獄看守者懲罰。他們有時可以看電視和書，但是並不能任意看電視和書籍，因為有些電視節目和書籍內容，並不適合囚犯觀看和閱讀。他們在監獄待得久了，會鬧脾氣，會打架，會流淚，甚至會在監獄自殺。地球的監獄雖然文明，例如規定看守者不能體罰囚犯，可是，囚犯亦有可能因為無法承受被囚的巨大壓力而自尋短見。

監獄是一個可怕的場所，每個囚犯，看上去都面如死灰，了無生氣。那些看守者的精神狀態，和他們所看守的囚犯，並無分別。

學校vs.監獄

這兩份報告最後送到外星人長官手裏：

經驗老到的長官，馬上發現兩名實習生犯了嚴重錯誤：他們把兩個地方搞錯了；第一份報告的「學校」實為監獄，第二份報告的「監獄」實為學校。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

相關字詞﹕張帝莊 親子筆陣 名人KOL 半職爸爸

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