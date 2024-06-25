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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

親子筆陣．蒲公英教室：勇敢跳出舒適圈 追尋夢想

【明報專訊】相信各位讀者在小時候一定寫過一篇名為《我的志願》的作文，大家還記得自己童年的夢想嗎？是教師？醫生？還是太空人？這些夢想有的貼近現實，有的卻天馬行空，但真正實現童年夢想的人寥寥無幾。能否成功實現夢想往往受不同因素影響，其中一個關鍵正是我們是否能勇於跳出舒適圈。

離開舒適圈後往往要面對重重逆境，這時需要學會相信自己，勇於接受挑戰。筆者在經歷會考失敗後，也曾感到挫敗，成為教師彷彿是一個遙遠的夢。為了達成夢想，筆者走過一段崎嶇不平的路，花上逾十年進修，從合約教師逐步成為正式教師、主任及校長。在繁忙的工作中兼顧讀書，為着這個目標，硬着頭皮去應對各樣挑戰，那段時間確實苦不堪言。古今中外，不少成功人士在成功路上亦曾經歷重重困難，例如美國前總統羅斯福，儘管他因為患病而下肢癱瘓，但卻能努力克服自身障礙，面對美國經濟不景和第二次世界大戰，他亦能好好帶領美國，成為美國史上唯一連任超過兩屆的總統。唯有相信自己，努力跨過難關，才可步向成功。

堅持初衷 不輕言放棄

此外，在面對困難時亦要懂得堅持。筆者曾是校內體育教師，帶領學校手球隊。記得手球隊初成立時，隊員人數眾多。也許是因為訓練過於頻繁及辛苦，不少隊員陸續退出，只有一些學生依舊保持熱愛手球的初心和興趣，砥礪前行，繼續堅持訓練，最終更成功勇奪全港手球比賽冠軍。古語有云：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？」實現夢想需要付出大量時間和精力，途中定必困難重重，若輕言放棄，夢想便觸手不及。唯有堅持初衷，遇到挫折也不放棄，努力地向着標竿直跑，才能走到終點。

肯定子女努力 不過分保護

當子女想追逐夢想時，家長也許會感到擔心，擔心他們在成長路上受傷，寧願為他們安排一切，希望他們走在一條康莊大道上。然而，過分保護小孩，讓他們無法經歷風浪，卻會使他們不能真正成長。作為父母，我們在孩提時也同樣有個夢。我們應學會尊重子女的想法，放手讓他們探索自己的喜好，讓他們多作嘗試，尋求自己的夢想。過程中，若他們跌倒，讓他們學會自己爬起來；若他們遇到困難，多加鼓勵及多肯定他們的努力；若他們受到挫折，多傾聽他們的需要及多作安慰，讓他們知道自己在追夢的路上並不孤單。

「停泊在港口的船是最安全的，但那不是造船的目的。」父母永遠都是孩子的避風港，也是他們最強的後盾，但亦要適時放手，鼓勵子女追尋自己的夢想，給予支持，讓他們鼓起勇氣離開港口，揚帆起航，探索世界。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第507期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃偉立 蒲公英教室

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