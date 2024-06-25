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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

好去處：淺水灣高級會所 享親子時光 化身機師消防員 寓學習於娛樂

【明報專訊】香港家長最捨得花心思、時間和金錢在小朋友身上，設計新穎、空間舒適、活動豐富的高質素親子會所正迎合他們的需要。位於淺水灣的香港高級私人親子會所Kindhood最近正式開幕，除終身及全年會員制度外，暑假期間亦推出夏季會籍優惠，讓小朋友可以趁假期與爸媽在愉悅舒適的環境下，盡情享受親子時光。！

夏季會籍優惠 適合短期體驗

Kindhood位於環境優美的淺水灣The Pulse商場，地方寬敞，分成多個不同的區域，當中包括角色扮演區如超巿、茶餐廳、海上漁船及飛行船體驗，更提供機師、水手服等給小朋友穿著，增加投入感。此外，場內亦有閱讀區、大型攀爬波波池區、電影室及用餐區，家長可以一邊悠閒用餐，一邊看着小朋友在不同的遊戲區活動。Kindhood採用會員制度入場，家長可選擇付費成為終身會員或年度會員。為配合不同家長的需要，Kindhood現時推出了夏季會籍優惠，由即日至8月31日，入會價錢由$4500至$8500不等，讓大家可以來個短期的體驗。

課程多元化 發展各項才能

除了自由遊戲，Kindhood亦提供多元化課程給會員及非會員參與，如Create and Dream、Little Cheflets和The Groove Factory等。Create and Dream是以角色扮演形式，讓小朋友了解不同主題的知識，如主題是消防員，小朋友便會穿上消防服裝，參與各種與救火有關的小遊戲；Little Cheflets則從探索食材開始，再讓小朋友動手做，發揮烹飪技能；The Groove Factory就是利用運動和舞蹈，讓小朋友建立自信心。暑假期間，Kindhood更推出一至五天的day camp，除了各式各樣的室內活動如烹飪、音樂、角色扮演，亦設有outing環節，導師會帶小朋友到附近海灘或天台活動區作各種探索活動，當中包含很多環保、動物、海洋等知識，做到寓學習於娛樂。

文︰顏燕雯

小模特兒：Beryl Lee

■INFO

Kindhood

營業時間：上午9:30至晚上7:00

會費：年費會籍$28,000，另加月費$1680起；

永久會籍$46,000，另加月費$1680起；

即日至8月31日夏日會籍$4500起，另加月費$1680起；課程$380起/堂（非會員）；日營$880起/一天（非會員）

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse 301室（3樓）

查詢：2638 7191

網站︰www.kindhood.hk

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

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