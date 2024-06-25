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副刊
Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：影后媽媽的親子觀影貼士

【明報專訊】今期封面故事有影后級媽媽余香凝（Jennifer）的專訪。她最近擔任了第8屆香港兒童國際電影節（KIFF）的大使，我覺得Jennifer是最適合不過的人選，皆因她既是電影演員，又是兩個年幼小孩的母親，能夠從業內人士、家長及小朋友的角度，分享親子看電影的貼士。

最想囡囡似花木蘭

她謂，家長要很細心地為小朋友選擇適合的電影，即使她與囡囡Clare一同觀看自己有份演出的《非同凡響》，都只會節錄某些片段，藉此讓囡囡認識媽媽的演員工作，以及了解「演戲」是什麼一回事。她又笑說，Clare很喜歡唱歌，看電影都偏向選擇《小魚仙》一類的公主系列。不過在芸芸童話公主之中，Jennifer比較希望女兒像花木蘭一樣勇敢呢！

或許很多家長都像Jennifer一樣，擔心小朋友進戲院會怕黑或者大吵大鬧，所以一直不敢帶他們去看電影。但其實帶小朋友看一齣有意義的電影，不單能增加親子話題，也讓他們認識不同文化，學習多角度思考等。當然，大前提是選對電影，才能讓小朋友留下良好的第一印象。想當年，記者第一次跟媽媽入戲院，便因為看的是恐怖片，弄得之後一段很長時間都對戲院留下陰影，家長們真的要引以為戒啊！

根據建議年齡選電影

說到揀選合適的電影，KIFF的電影清單註明了建議觀看年齡，方便家長參考。如今年開幕電影《大發明家》，建議年齡為6至11親子共賞；Jennifer推薦的《機械人世界盃》，則適合年齡介乎2至5歲、第一次入戲院的小觀眾，初嘗看電影的滋味。家長們，快去瀏覽一下這份電影清單（www.kiff.asia），看看有沒有心水吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

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