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Happy PaMa 教得樂 第507期

Happy Pa Ma

名人親子：「神隊友」丈夫分擔育兒工作 余香凝：不逼子女讀書 快樂最重要

【明報專訊】余香凝（Jennifer），31歲，2016年正式加入電影圈，8年後，憑電影《白日之下》獲香港電影金像獎最佳女主角。要樣貌有樣貌，要演技有演技，連帶家庭都讓人羡慕不已，有支持她追夢的丈夫，也有兩個可愛兒女。大部分女性想得到的「角色」，她都拿到手了，不過在演繹過那麼多不同角色中，她還是最重視「媽媽」這個角色，「例如家長日、觀課日或者女兒表演，我盡量都想出席，不想因工作而錯過」。任憑你是大明星大影后，站在孩子的面前，媽媽也心甘情願變配角。

文︰顏燕雯

服裝提供：Shiatzy Chen

余香凝（Jennifer）和丈夫Tim育有3歲女兒Clare及9個月大兒子Clement。快升K1的Clare已知道媽媽是個演員，「我有解釋給她聽我的工作是什麼，例如我們一起看《非同凡響》，告訴她我扮演學生」。女兒承繼了媽媽愛表演的基因，擁有強大表演慾的Clare已經參加了幼兒戲劇班，平日吃完飯，有事沒事都要唱歌娛賓。「在金像獎頒獎禮舉行前，我和她在家一同看奧斯卡頒獎典禮，看到愛瑪史東（Emma Stone）得獎，她說要再看一次，因為她也想得獎！後來當我拿到女主角獎，我便告訴她，那是媽咪很努力地做一件事而得到的，她回到學校便跟校長說，媽媽拿了一個公仔獎。」媽媽談起女兒的趣事，雙眼發光。

產後仍想演戲 母親丈夫全力支持

對女演員來說，27歲結婚生子確實比較早，Jennifer曾在訪問表示，她一直嚮往有自己的家庭，甚至在電台節目訪問中提到，很多人都會覺得女演員一旦結婚生子便會息影。當女兒1歲半時，《白日之下》導演簡君晉問她的工作心態如何、是否還想演戲，Jennifer鐵定自己仍想繼續做演員，於是參加試鏡，最後憑着扮演記者凌曉琪這個角色，分別獲得第30屆香港電影評論學會大獎、2023年度香港電影導演會年度大獎及第42屆香港電影金像獎的最佳女主角。要成就這個女主角，Jennifer在台上台下多次感謝家人支持，特別是支持她放心追夢的媽媽和丈夫，「有他們的支持可讓我更投入和放心工作，堅持追尋夢想。」

她的媽媽和丈夫是她育兒路上的「神隊友」。Jennifer從小已經覺得媽媽很厲害，每天24小時妥貼照顧她和妹妹，母女二人關係十分密切，她遇到任何事情也會向母親傾訴。直至自己當上人母，媽媽仍然是她的最強後盾，「記得兒子出生一個月後，我便要開始宣傳電影，又要為金馬獎、金像獎做準備，更要飛到不同國家參加影展，這段期間媽媽很幫得手，讓我可以放心工作」。至於丈夫，她形容他既老實又愛家庭，無論任何時候都全力支持她。疫情期間電影巿道冷淡，她專心湊女，曾擔心沒有機會再拍戲，可是丈夫對她非常有信心，說一定會有人找她演出，着她不用擔心；後來她重拾演員身分，日間忙於拍攝，晚上要起牀照顧孩子，有一天她終於撐不住，愁眉苦臉，幸好丈夫發現。「他問我為什麼這樣子，我說我很累，他就說：『你講吖嘛！只要你出聲，我就會知道。』從此之後每天晚上他都會起牀湊仔。」

建開心家庭氛圍 按子女性格選校

Jennifer深信家庭氣氛開心，才能培育出開心的小朋友，因此令子女快樂成長是她的育兒目標。「以前懷孕時，因為經常收到四方八面的資訊，說這間學校好，面試又要怎樣，弄得我很緊張；後來女兒慢慢長大，我發現應該觀察她的性格，決定她適合哪種教育，所以至今仍未決定她將來會讀國際學校還是本地學校，見她PN班讀得開心，老師又有愛心，就原校直升K1好了。」看到很多孩子背負龐大學習壓力，她更加不想把子女逼得太緊。「可能我受到自己家庭影響，當年讀書，媽媽從來沒有逼我要怎樣怎樣，而是做陪伴者的角色，常強調問心無愧便可，這個觀念一直影響我面對學業、事業，甚至做人處事的態度。現今有些人面對工作或生活壓力時，不太懂表達或宣泄自己的情緒，或因童年時未能建立正面的情緒及思維。現在我看到女兒畫的畫都是七彩繽紛，就知道她是個開心的小朋友，也很慶幸我們能給予她一個快樂的成長環境。」

[Happy PaMa 教得樂 第507期]

相關字詞﹕香港兒童電影節 香港電影金像獎最佳女主角 育兒 名人親子 親子 余香凝

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