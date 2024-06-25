意大利迷人湖畔小鎮 城堡邀遊客製「催狂魔」

科莫湖位於意大利北部，是由阿爾卑斯山脈的冰川融雪後形成的冰蝕湖，有近20個特色小鎮圍繞湖畔，當中最熱門的是科莫（Como）、貝拉焦（Bellagio）和瓦倫納（Varenna）。從米蘭中央車站乘坐火車，遊客通常以位處科莫湖下游的科莫或中游的瓦倫納為目的地，再乘渡輪到周邊小鎮觀光；亦可私人包船，來趟遊湖之旅。

「科莫湖珍珠」擁遼闊景色

地圖上的科莫湖，有如「人」字一樣，湖水恰好在貝拉焦交匯，再分開流入兩側支流，從這裏可眺望科莫湖最遼闊的景色，貝拉焦因而有「科莫湖珍珠」的美名。從渡輪碼頭沿湖畔走約15分鐘即到Punta Spartivento，此處正是科莫湖支流的匯合點，可欣賞一覽無遺的湖景。倚在湖邊長椅上，欣賞平靜湖面倒映出起伏山巒，再遠眺雪山，很容易因這美景而忘記時間流逝。貝拉焦上有不少湖畔餐廳，大多集中在碼頭附近，若想靜靜地欣賞眼前這片湖光山色，附近的La Punta是個不錯選擇。餐廳有落地玻璃，可邊賞湖景邊歎美食。除了意粉、薄餅、意大利飯外，也不妨一試「湖魚」滋味。科莫湖盛產有鱸魚、北極鮭魚（arctic char）等，肉質鮮嫩，將魚皮烤至脆身，簡單調味，已很好吃了。

貝拉焦就像山城一樣，房子、商店、餐廳全部依山而建，還有無數的橫街窄巷縱橫交錯，閒逛在鋪滿鵝卵石的街道上，眼前盡是古色古香的小巷，回頭一望可窺見湖光山色。走着走着，晃到鎮上最多遊客打卡的街道Salita Serbelloni，彩色小屋散落兩側，附近有餐館，還有手工藝品店、畫廊等。當然來到意大利，吃意式雪糕gelato是指定動作吧！距離Salita Serbelloni約2分鐘步程的Gelateria del BORGO，門外總是排着人龍，店內有超過20款gelato口味選擇，看得人選擇困難症發作！除常見的朱古力、紅莓、開心果、蜜瓜以外，還有一些較少見的口味，如瑞士三角朱古力、意式杏仁餅、冧酒提子味等（3歐元/約25港元，可任選2種口味），每種口味都有圖片標示，即使不懂意大利文亦可放心點叫。

千年城堡登頂「親近」雪山

距離貝拉焦約20分鐘船程的瓦倫納，標誌的彩色小屋是不少遊客從船上回望小鎮的第一印象。與熱門的貝拉焦相比，瓦倫納面積雖然較小，但遊客數量沒貝拉焦多，閒逛起來更為愜意。在瓦倫納有不少登山小徑，其中從渡輪碼頭附近花30分鐘，可登上韋齊奧城堡（Castello Di Vezio），從高處俯瞰科莫湖。韋齊奧城堡的歷史最早可追溯至千年之前，中間曾因戰爭經歷重建，但其軍事防衛角色一直沒變，1998年開放予公眾參觀後，就成為賞植物、賞湖景的熱點。沿着樓梯逐級往城堡最高處爬，途中有一些中世紀服飾與武器展品，登頂後往遠處眺望，白皚皚的雪山彷彿觸手可及，還可將蜿蜒的湖畔公路、密集的山間小屋盡收眼底。城堡不論大小、歷史長短，總有陰森詭秘的一面，在韋齊奧城堡的城牆邊緣、梯間，有些陰森可怖的「幽靈」如影隨形地「跟着」訪客，它們外形與電影《哈利波特》內的「催狂魔」有幾分相似，沒有面孔，第一眼看來頗為嚇人。這些「催狂魔」雕像就像是管理團隊與遊客開的小玩笑，每年夏天他們都會邀請遊客參與雕像製作，用石膏倒模出遊客的姿勢，然後放在城堡各處，直至冬天的大雪將雕像破壞。日間有不少遊客興高采烈地與雕像自拍，但到了夜晚，大家還是遠離一點……

遊別墅看家具 穿越17至19世紀

科莫湖風光如畫，自古以來吸引不少富有家族在當地興建別墅，現時部分別墅已經丟空，改為開放予遊客參觀。對一般遊客來說，遊別墅可算是科莫湖的特色行程之一，可以一窺當年富人貴族的別墅生活。距離瓦倫納遊客中心僅1分鐘步程的Villa Monastero建於12世紀末，原本是供奉聖母瑪利亞的女修道院，800多年來經過多次易手而建成今日模樣。現時Villa有一個偌大的花園和一棟2層高改建成家居博物館的大宅，這裏不止是遊客熱點、新人鍾愛的婚紗照拍攝場地，湖邊美景更吸引International School of Physics Enrico Fermi的物理學家，每年夏天均會來這裏舉辦物理學課程，更曾接待過多名諾貝爾獎得獎者。大宅內種植了不同品種的橡樹、各種顏色繡球花等，遊客也可在英國玫瑰、紫藤花前駐足、拍照。這裏有如植物園一樣，有超過900棵植物，花草捎來的香氣，讓人更為沉醉於這度假的氛圍。花園設計也別具特色，噴泉、刻有螺旋紋的圓柱、古典遊廊等，從古典風、巴洛克到摩爾式建築在園內融合，突顯出別墅悠長的歷史，令大宅更為別致典雅。不少遊客遊完花園就離開，其實別墅內的家居博物館都十分值得細看。2層高的大宅保留原有結構和古典家具，單是房間已有14間，隨處可見用料講究、雕刻精細的家具，細至櫃上的時鐘、椅子、吊燈，到各種用途的櫃子，連浴室內的暖氣系統，都是以琺瑯和大理石製成，優雅華麗，游走其中就像時光倒流17至19世紀一樣，更可認識當年流行的家具設計。●

韋齊奧城堡（Castello di Vezio）

地址：Via al Castello, 23828 Vezio, Perledo Italy

門票：5歐元（約42港元）

網址：www.castellodivezio.it/EN/home-en.html

Villa Monastero

地址：Viale Giovanni Polvani, 4, 23829 Varenna LC, Italy

門票：參觀花園10歐元（約83港元）；參觀花園連家居博物館13歐元（約108港元）

網址：www.villamonastero.eu/en/home_en

●旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.3港元

機票：7月份漢莎航空往返香港與米蘭（連一程轉機），約8120港元（連稅）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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