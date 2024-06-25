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副刊
由我帶路

旅遊

大澳登山訪靈獸 多角度俯瞰棚屋打卡

【明報專訊】印象中的大澳，滿滿海洋氣息，香港碩果僅存的棚屋漁村，鮮味十足的魚獲水產，搶盡遊人目光，很少人會注意到環抱大澳的「四靈獸」。其實大澳三面環山，由獅山、象山、虎山及鳳山（又稱尖峰山）組成的「四靈獸」，不但奇石處處，更可居高臨下多角度欣賞大澳獨特風景。今次〈由我帶路〉領讀者探訪四靈獸中的獅山和象山，如體力充足，更可續走虎山，順道比較自然山徑與人工山徑的分別。

獅山和象山的山徑幾近完全天然，只有小部分設石屎路或樓梯，深受鍾情自然景觀的登山客歡迎。登上獅山的山徑就在靈隱寺附近的靈隱息肩亭後方。大家可選擇從東涌或梅窩分別乘搭11號或1號的新大嶼山巴士前往大澳，於靈隱寺站下車，走過大澳道便可來到對面的靈隱息肩亭。

時間充裕的話，建議順道參觀靈隱寺。沿亭前道路往深處走，大約5分鐘即可到達。位置稍為偏僻的靈隱寺，訪客不算多，在群山包圍下，讓這座建於1928年的寺院顯得格外清幽，參觀時會不自覺地放輕腳步，深怕稍一不慎便會破壞寧謐的氛圍。寺內分別有護法殿、觀音殿和大雄寶殿，而中庭廣場上有一個月牙形小水池，設計頗有趣。

大澳版望夫石「爬山」

參觀靈隱寺後，原路折返靈隱息肩亭，從後方的石屎樓梯登山，約5分鐘後便會走入天然山徑。這段登山路頗為陡斜，還好距離不算長，沿山脊走約25分鐘便會經過獅山奇石之一的雞石。雖然它被稱為雞石，但不論在攀登過程中往上望，又或離開時回頭看，記者都覺得這塊大石較似一隻蹲坐的小狗，看不出有雞的輪廓。而在山脊左前方的懸崖還有一條突出的石柱，驟眼看起來有點像大澳版望夫石，不過這對「母子」並非如獅子山的望夫石般佇立在空曠平地，而是默默地朝獅山山頂攀爬。記者心想這條石柱與大澳漁村只是咫尺之隔，神態又如此生動，竟沒有相似的望夫傳說，說來實在有點奇怪。

再往上走約15分鐘，便來到checkpoint 1：獅山山頂（322米），這裏可說是欣賞大澳漁村的最佳位置，與稍後從象山下走大澳時一樣，都可觀看大澳全貌。要拍出呃like構圖，建議可使用智能手機的全景拍攝模式，因比起使用超廣角鏡頭拍攝，全景相片的影像變形及扭曲效果較輕微；另如智能手機配備長焦距鏡頭，亦可將被攝主體與下方大澳棚屋的距離「拉近」。

賞港珠澳大橋「藍海豚」入海

離開獅山山頂，下一站便走向象山，沿路大部分是矮木或平坦草原，路徑頗為明確，不易迷路，但在臨近象山山頂前還有一個不算太斜的山坡等待大家。獅山與象山山頂約相距1.2公里（30分鐘），爬完最後一坡便來到checkpoint 2：象山山頂（449米）的三角網測量站。這裏的景觀與獅山山頂完全不同，站在三角網測量站周圍的大石上，可以看到深屈村及港珠澳大橋的景色。在稍遠處還可看到港珠澳大橋延伸入海的藍海豚島，記者到訪當天空氣中的懸浮粒子頗多，令這條「人工海豚」如披上一層薄紗。

鏡頭捕捉小船過橋出海

休息完畢，從三角網測量站右邊山徑向下走，約2分鐘便來到分岔路，走左邊山徑繼續下山，約5分鐘便下降至一處平地，向左邊走可登上小山，但我們沿右邊的山徑下山，向下走約0.8公里（約20分鐘）來到一條突出的石柱，它便是今次旅程checkpoint 3、象山另一塊奇石──豹石。豹石的形狀除了有點像蹬長頸準備捕獵的豹外，也似一條握拳頭的手臂。而在下走豹石的途中，大澳漁村的風景再次近距離登場，今次的觀賞位置略為不同，可以拍攝到小船沿水道經「藍橋」大涌橋出海的畫面。

落山路崎嶇 選平坦位置落腳

影完相便可繼續落山，這時山路有點崎嶇，應盡量挑選較平坦位置落腳。當經過1902年設立的嶼北界碑，便代表即將到達大澳寶珠潭前的石屎行人路分岔口，左轉前行，經過長長的棚屋通道，便會來到終點「紅橋」新基大橋。走過對岸後，有不少餐廳及手信店，可以大啖美食及購買特色土產後，才到大澳巴士站乘車離開。●

●主線行程

全長：約4.5公里

需時：約2.5小時（不連拍照）

交通：

去程：從東涌或梅窩分別乘搭11號或1號的新大嶼山巴士前往大澳，於靈隱寺站下車，車程均約50分鐘

回程：大澳巴士站乘搭11號或1號回東涌或梅窩，車程均約60分鐘

收費：11號 平日$13.4、假日$22.3

1號 平日$12.2、假日$20.5

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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