潮「椰」UFO 玩轉港式糖水

Andy從小就在家裏的傳統糖水店幫忙，累積超過10年經驗。雖然曾在外地工作，但疫情使他回到家中，重新投入家裏的糖水店。這段期間，他開始思考如何提升糖水的品質和口味，並最終決定創立自己的品牌。他表示，椰子是一種美味的食材，含多種營養，在甜品中的可塑度及應用潛力都非常大，而且廣受大眾喜愛，無論是椰子水還是椰子肉，都能帶來豐富的口感和多變的口味。

泰國椰皇燉蛋白 滑嫩飄香

他表示，店內用最甜的泰國椰皇，而為確保食物質素，保持一致的椰肉厚薄，每天都要挑選大小合規格的椰皇。新鮮椰子打開後，Andy會把椰肉切成小塊，並要確保椰肉不沾上任何椰殼。他又指，店內的甜品和飲品都以椰子為基礎，如招牌甜品之一椰皇燉蛋白，融合傳統港式糖水與椰子元素，將新鮮椰子水、明治鮮奶、蛋白和小量糖按比例混合，加入椰殼後燉成蛋白，口感滑嫩，椰香四溢。而且還可額外添加軟糯帶嚼勁的芋圓及小丸子，增添口感。

另一款人氣甜品「榴槤UFO」，則是將椰子水製成果凍墊底，再加上新鮮芒果粒、小丸子及新鮮D24榴槤肉等配料，既有濃郁的榴槤香氣，又融合了清新的椰子風味，榴槤愛好者定會愈吃愈上癮。吃時再搭配椰汁，椰香更濃。

至於飲品方面，Andy會把椰子水搭配不同配料，如椰肉、蘆薈、奇亞籽，不會加入糖及冰，以保留椰子水的清甜。最新推出的沙冰系列，以椰子水製成冰，並添加椰漿和煉奶，打成柔軟冰沙，絕對是炎炎夏日的解暑之選。●

椰子星球

地址：將軍澳寶琳新都城中心一期2樓205至206號舖

查詢︰9818 0815

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