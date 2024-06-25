明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

深圳地標火鍋攻港 標榜不加水 人氣椰子雞 純椰湯底鮮甜

【明報專訊】炎炎夏日，一口沁人心脾、清涼無比的椰子水自然人見人愛，呷一口，就像在炎夏岸邊感受海風輕拂般愜意。

來自深圳的爆紅椰子雞火鍋品牌四季椰林正式登陸旺角，以海南文昌雞、泰國椰皇水和海南椰青水，帶來一鍋鍋鮮甜無比的椰子雞火鍋；另一個以椰子為主的甜品店椰子星球，將椰子化為美味的甜品和飲品，為夏日增添清爽與驚喜。

海南的文昌雞以肉嫩骨軟見稱，一直是海南名物，而椰子則是海南島的著名土產，將之合二為一，成就了海南人地道的家常菜——椰子雞。

有內地品牌看準了椰子雞這個配搭，幾年前隨着深圳颳起養生火鍋風潮，椰子雞火鍋便在一眾紅油滾滾的川渝火鍋中突圍而出，一躍成為新進「網紅」。2022年，單在深圳的各式椰子雞餐廳已有多達1300間，其中四季椰林海南椰子雞以「不加一滴水，四個椰子一鍋湯」的旗號打響名堂。自2013年創立至今已有超過60間直營門店，不僅是深圳大型購物中心內擁有最多門店的椰子雞火鍋店，更發展到廣州、上海、廈門等地，剛剛亦登陸香港。

自家生產 椰子、文昌雞海南直送

四季椰林創辦人黄光生曾表示，真材實料是品牌一直堅持的理念，而他們亦擁有自家椰子園及雞隻養殖基地，更主張裸烹哲學，其主打的椰子湯底只採用100%天然椰子水，每鍋包含3個海南椰青水及1個泰國椰皇水，以海南椰青的清甜搭配泰國椰皇陣陣奶香的濃郁甜味，呈現清醇的椰香湯底。

一鍋地道的椰子雞火鍋，當然要配上另一海南名物——文昌雞。作為「中國十大名雞」之一，海南文昌雞皮薄肉嫩，雞味濃，且肥瘦適中，加入湯底後，肥而不膩。品牌更與海南大學合作，自設的孵化及養殖基地，標榜每隻文昌雞都經過120天的生態山林放養和45天的科學籠養，以提升品質。四季椰林香港店店長彭俊豪表示，品牌擁有自家供應鏈，不論是椰子水，還是文昌雞皆是每日由海南直送，從雞隻的養殖、屠宰到加工及鎖鮮，全程監控每個環節。

店內除了供應經典原味椰子雞火鍋，還有招牌竹笙馬蹄椰子雞、紅心木瓜雪耳松茸椰子雞及至尊榴槤椰子雞等創新口味。記者最愛招牌竹笙馬蹄椰子雞湯底，餐廳使用海陵島珍珠馬蹄及貴州紅托竹笙。彭俊豪指，竹笙及馬蹄都是養生食材，含豐富營養價值，再加上無花果及紅棗，既提升了湯底的清甜及鮮度，同時馬蹄又爽口解膩，絕對是椰子雞火鍋的最佳配搭。

當椰子及湯在鍋中沸騰時，可加入已切件的文昌雞，再把餐廳特地準備的沙漏倒轉計時，當沙漏滴完，便可準時開餐，保證雞件嫩滑不過老。眼前湯底依然清澈，以為入口味道較單調？先盛一碗湯，喝上暖暖一口，清美甘甜。接着吃一塊雞肉，椰子的清甜剛好滲透進沒有額外調味的雞肉之中，而且雞件入口夠嫩夠滑，不乾不柴。再舀上幾顆小馬蹄，清香爽口。爽脆的竹笙亦吸盡了湯底精華及鮮味，用來打邊爐一流！

當然嘴刁的香港人對火鍋生料有一定要求，餐廳推出了多款適合香港人口味的生料，並因應季節推出相應食材，例如有澳洲M5原切和牛雪花牛肉及穀飼300天雪花牛小排，油花豐富；餐廳亦為海鮮愛好者準備了阿拉斯加帝王蟹、中山脆鯇魚片、深海6頭鮑魚、清爽蘭花蚌等時令海鮮；而鮮珍山菌拼盤就有牛肝菌、雞樅菌、繡球菌及黑松茸菌等，皆由雲南直送到港。

金牌非遺煲仔飯 加高湯現煲

食到七八分飽，記得一試品牌的金牌非遺臘味煲仔飯。彭俊豪指，他們選用優等油粘米、廣東非遺黃圃臘腸及臘肉，並且加入高湯即席現煲，不用額外加入醬油都十分夠味，還原地道廣式風味。鍋蓋一打開，即傳來陣陣臘味香，米粒飽滿，間中還可咬到香口飯焦，每一啖都令人回味。●

四季椰林海南椰子雞

地址：旺角MOKO新世紀廣場4樓402至403號舖

查詢︰2262 2002

文：陳真紀

編輯：王翠麗

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕椰子雞火鍋 椰子 文昌雞 火鍋 椰子雞 四季椰林 飲食

上 / 下一篇新聞