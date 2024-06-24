明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

健康點滴：8招甜入夢鄉

【明報專訊】忙碌一天後，最需要是睡一場好覺，讓身心休息及放鬆。可是要睡得好原來不容易，不少香港人受壓力、情緒、健康問題或生活習慣影響，導致睡眠受到困擾。而精神健康狀况欠佳會影響睡眠質量，睡不好亦容易引致精神健康問題，兩者有着密切關係，形成惡性循環。在壓力、憂慮等狀態下，出現難以入睡或過早睡醒的情况。

中大醫學院於去年8月至今年2月訪問逾4200名香港成人，有41%受訪者平日睡眠少於7小時，有32%受中度或以上失眠困擾，當中一半沒有接受治療。

很多人都經歷過睡眠問題，徵狀包括難以入睡、難以維持睡眠、早醒而不能再次入睡。按《精神疾病診斷及統計手冊第五版》定義，若上述任何徵狀1周內出現3次或以上，維持3個月或以上，並因而影響生活、工作、社交等，即患有失眠症。

生活壓力、身體狀况、作息或生活安排改變、使用酒精或藥物等，都是誘發失眠症的因素。隨着以上誘發因素消失或適應後，情况或許會有改善。若長期睡眠不足會增加患上長期病風險，如免疫力下降、肥胖、糖尿病、心血管疾病等。

睡眠質量是維持身心健康的關鍵所在，以下是一些提升睡眠質量的要訣：

1.固定作息時間

無論工作或假期，都應於相若的時間上牀、睡覺及起牀，讓生理時鐘有固定時間表

2.牀留給睡覺用

避免於牀上做一些與睡眠無關的事情，如工作或看電視，以建立牀和睡眠的聯繫。若躺在牀上約15至30分鐘仍然很清醒，應先離開牀，做一些放鬆活動，待有睡意時才回到牀上嘗試入睡

3.睡前放鬆活動

睡前預留一段時間做一些放鬆活動，如：輕讀、伸展及放鬆練習。不宜重複瀏覽讓自己不安的資訊。養成固定的睡前活動，比如更換睡衣和刷牙，讓身體知道「是時候該睡覺了」

4.睡前避用電子屏幕

睡前1小時避免使用電子屏幕，因屏幕藍光會干擾睡眠。同時避免於睡房看平板電腦、電視或電腦。如有需要，可使用一些裝置以減少或過濾藍光

5.舒適睡眠環境

睡房應保持黑暗、溫度適中及寧靜，可依個人喜好放置香薰。而定期更換牀單及整理牀鋪，可讓睡房感覺清新及舒適

6.日間多接觸陽光

光照有效調節生理時鐘，於白天盡可能打開窗戶及窗簾，讓陽光進入室內。日間活動時亦盡量到戶外接觸陽光

7.日間定時做帶氧運動

於日間定時做帶氧運動，如快走、慢跑及騎單車，可放鬆身心，促進晚上的睡眠。緊記避免於睡前做劇烈運動，影響睡眠質素

8.午睡最多半小時

如果需要午睡，時間建議於半小時內，過長的小睡會使人感到精神昏沉。短時間的小睡則有助恢復精神

睡眠困擾嚴重 尋專業協助

除了以上提升睡眠質量的方法供參考，坊間亦有不少社區資源幫助有睡眠困難的市民。例如香港賽馬會慈善信託基金捐助、中大精神科學系主辦，聯同聖雅各福群會等5間機構推出「賽馬會樂眠無憂計劃」（tinyurl.com/mvk65fdz），為香港首個針對睡眠問題的社區推廣計劃，透過活動及介入服務，推廣睡眠健康文化，提供不同治療方案。若市民嚴重受睡眠問題困擾，亦可考慮向家庭醫生求助。

文：許懿德

（深水埗地區康健中心註冊社工）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕健康 睡眠障礙 睡眠健康 睡眠質素 睡眠 失眠 健康點滴

上 / 下一篇新聞