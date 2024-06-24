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健康

口齒生香：治療口腔癌是一場大戰

【明報專訊】隨着香港人愈來愈長壽，癌症也變得愈來愈常見。口腔癌是頭頸區域最常見腫瘤，香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年口腔癌新症數目為812人，創過往10年新高。

徵狀：口腔潰瘍、脹痛、出血、異味

口腔癌不是指單一癌症，而是多樣化的口腔癌家族。口腔中任何組織和器官，例如舌頭、唇、頰、牙齦都可能產生腫瘤，其中最常見就是鱗狀細胞癌。它就像是這個家族的「老大」，比例約佔九成。其他類型像是唾液腺癌和黑色素瘤就是這個家族的「親戚」，雖然相對少見，但亦不容忽視。

口腔癌是一個不速之客，可能帶來一系列口腔問題，包括口腔潰瘍、腫脹、疼痛、出血、異味，或顏色改變等。它們就像是口腔癌的「小嘍囉」，總是惹人討厭，但也是讓我們及早發現口腔癌的線索。

當你發現以上徵狀長時間不癒，就需要進一步檢查和診斷，例如組織化驗、電腦斷層掃描、磁力共振、正電子掃描、內窺鏡檢查等。

治療口腔癌是一場大戰，現代醫學發展使得我們有很多「武器」可以使用。

皮膚骨骼移植 術後恢復外觀功能

手術是這場戰爭的「大將軍」，除了直接移除癌細胞，有時亦需要皮膚或骨骼移植。目前先進電腦輔助手術和3D打印技術，令病人在術後最大程度上恢復外觀和功能。

放射療法和化學療法就像是「特種部隊」，可以在適當時機輔助手術大將軍的作戰計劃。而標靶治療和免疫療法就是「新型武器」，在傳統治療方法無計可施時提供幫助。

預防和早期篩查是治療口腔癌的關鍵，我們需要在它進攻之前，把它拒之門外。讓我們放下手中的煙盒，控制攝入酒精量，保持健康飲食，定期接受牙科檢查，為健康保駕護航。

另一方面，香港大學牙醫學院口腔頜面外科團隊研發的人工智能網上平台，為口腔白斑病人預測口腔癌病變風險，希望有助預防和及早診斷口腔癌。

雖然患上口腔癌是嚴肅的事情，但在治療口腔癌時，也要時刻保持樂觀、幽默和積極的態度，為健康和快樂而戰！

文：蒲靜雅（香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀助理教授）、蘇宇雄（香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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