知多啲：長新冠、遺傳致異常脫髮

他以長新冠為例，美國疾病控制及預防中心2022年研究報告指出，感染新冠病毒的患者中，有五分之一出現長新冠後遺症，其中一個症狀就是脫髮。新冠患者康服後有脫髮問題，估計是因病毒干擾，誘發毛囊提早進入休止期，此現象一般在感染後1至3個月出現，休止期落髮約持續6個月，待毛囊恢復至生長期，會慢慢長出新頭髮。

雄激素致雄禿 最早青春期開始

除長新冠外，以下原因亦會導致脫髮：

˙雄激素遺傳性禿頭（簡稱雄禿）

雄激素遺傳性禿頭是結合遺傳及荷爾蒙引發。雄激素二氫睾酮會令毛囊轉變，受影響毛囊所生出的毛髮會逐漸變得幼細、較短和較淺色，最終毛囊會完全萎縮至停止生髮。雄禿最早可在青春期開始，男士到了50歲，半數會受影響，先是髮線後移，其後頭頂和太陽穴頭髮相繼變薄，形成M字額或「地中海」。至於女性，通常會從頭頂開始變得稀薄，更年期後會更加明顯

˙斑禿

斑禿因免疫系統出現問題，毛囊受免疫系統攻擊，出現如硬幣大小的禿髮，嚴重會有大面積脫髮。除頭髮以外，眉毛、腋毛等也可能受影響

˙疾病

例如缺鐵性貧血、甲狀腺失調、紅斑狼瘡、長期病患如肝腎功能衰竭

˙頭皮受感染或皮膚受損

˙身心壓力

心理或身體受到極大壓力，導致廣泛脫髮，頭髮會提早進入休止期，並在2至3個月內大量脫落，例如大病一場、嚴重精神壓力、營養不良、藥物影響等

˙藥物或治療副作用

服用某些藥物如抗癌藥物、高劑量維他命A、關節炎藥等，或接受放射治療影響毛囊生長

從中醫角度，肝藏血，肝血充分，頭髮就有充足供血；脾主運化，負責把營養輸送全身，包括毛髮；腎中精氣是人體根本，故頭髮可健康生長及維持都與腎有關。註冊中醫胡子軒稱，新冠患者因肺脾兩虛或氣陰兩虛，引發脫髮。加上肝臟與氣血相關，還處理情緒，新冠患者因有持續後遺症伴隨焦慮不安，令情緒不穩，進一步傷肝，繼而影響肝血的生成。他續指，正常人每天約掉100條頭髮，只要持續有新頭髮長出便屬正常，但如新頭髮生長緩慢、較原先幼，以及局部位置顯得稀薄便要留意。

治療脫髮，先要找出脫髮原因，對症下藥。以雄禿為例，胡惠福表示，有外用及口服藥物，可單獨或合併使用，口服藥物非那雄胺（finasteride）只適用於男性，外用生髮水米諾地爾（minoxidil）則男女皆適用。不過，兩者都要持續數月至數年治療才見效。另外，口服藥可能會出現性慾降低、精液減少等副作用。