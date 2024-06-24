明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

白髮集中一位置 脾胃腎響警號

【明報專訊】稱得上三千煩惱絲，大家對髮質、髮色、髮量都有不同煩惱，人人都希望有一頭絲滑濃密的秀髮。

一頭銀絲白髮，一般會令人顯老，還可能反映健康狀况。都市傳說白頭髮拔一長三，雖然未必是事實，但中西醫都提醒，頭髮不能亂拔。

黑色素細胞衰退 提早長白髮

白髮出現是因為頭髮毛囊中黑色素細胞新陳代謝變差，無法分泌黑色素。皮膚及性病科專科醫生胡惠福解釋，到了一定年齡，生白髮乃正常生理現象；但有部分是遺傳導致，因毛囊黑色素細胞功能衰退，分泌黑色素不足或缺乏，灰髮或白髮提早出現。

腎氣充足 頭髮烏黑強韌

中醫理論「腎主骨，其華在髮」及「髮為血之餘」，意指腎有足夠精華才能養髮。註冊中醫胡子軒解釋，頭髮健康來自血液滋養，當血液充盈流通順利，便能將營養輸送至毛髮，使頭髮茂密生長；當腎氣充足血氣旺盛，頭髮會有光澤、烏黑及強韌，相反，頭髮則顯得乾燥、開叉、斷裂及脫落。女子約42歲開始出現白髮，男子則48歲左右；有些人白髮集中在某一位置，可能反映健康狀况：

˙兩鬢、耳上 肝火盛或缺肝血

可能與失眠、過勞、壓力過大相關。建議保持良好作息、充足睡眠，紓緩緊張壓力。按壓陽陵泉穴和太衝穴，多吃養肝血食物，如枸杞及紅棗等，疏肝理氣，以助入眠

˙前額 脾胃失調

反映身體消化吸收功能不良。建議三餐要正常，少吃生冷食物，忌過度節食減肥。另外，可能與過度思考或婦女產後氣虛血弱有關，可多補充平性、溫性食物，如地瓜、南瓜、胡蘿蔔等，三餐定時及定量；另可按摩足三里，有助氣血循環

˙頭頂、後腦勺 腎氣虛弱

腎臟及生殖、泌尿系統出了狀况，可能熬夜、作息不正常、過度疲勞，情緒容易緊張；建議多食用黑色食物，如黑芝麻、黑豆、黑木耳等幫助補腎，以及定時做低強度有氧運動

「食黑補黑」 亂拔傷毛囊致脫髮

胡子軒續指，因年老長出白髮是沒法逆轉，不過，可進食一些護髮的黑色食材「食黑補黑」，如黑芝麻、黑豆、烏雞、桑椹、黑木耳等，有一定保健作用。他又提醒，頭髮不可亂拔，雖然坊間傳聞拔一根白髮就長三根的說法無稽，但拔頭髮會傷害毛囊，嚴重可引致毛囊炎和脫髮。

過度染髮、壓力 反增白髮

另外，不少人為了遮蓋白髮而選擇染髮，但胡子軒指出，不要過度染髮，因大部分染髮劑含有化學成分，頻密使用會刺激毛囊，反而增加白髮形成。

從西醫角度，胡惠福表示，目前醫學上沒有有效治療白髮的方法，建議養成健康生活模式，如充足睡眠、適量運動、均衡飲食，都有助維持頭髮健康；此外，壓力也會令白髮增加，因此要適當紓緩精神壓力。

文：彭彥怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕頭髮生長期 頭髮護理 西醫 中醫 脫髮 白髮 扮靚好東西

上 / 下一篇新聞