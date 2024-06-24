明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

急救謬誤：異物誤入氣管 亂催吐隨時窒息

【明報專訊】誤吞異物，視乎吞掉了什麼、患者身形、年齡等，有時難以判斷是否危險，建議盡快求醫。急症科專科醫生朱國強指，比較令人擔心的情况是異物鯁塞或掉落氣管影響呼吸，所以應盡快求醫。不要自行催吐或灌水，因有可能造成二次傷害，例如嘔吐物噴出有可能會掉進氣管，造成窒息或肺部感染；「或有些人直接用手指或匙羹嘗試挖出來，絕大部分情况都是有害，如小朋友喉嚨較窄，更容易造成阻塞，甚至窒息；亦有見挖出血的情况。」

腹部衝擊急救 錯姿傷肋骨

遇上鯁塞，若有相關急救知識，例如哈姆立克法（一種腹部衝擊方法令鯁塞異物吐出），可立刻執行。但朱指出，若未學過急救或沒有相關訓練，可能會做錯姿勢而造成傷害，例如過度用力或是弄錯位置如肋骨而受傷。

持續劇烈咳嗽 異物或入肺

此外，由於食道與氣管位置相近，異物一旦落入氣管會比較麻煩，例如落入肺部較細小的氣管，有可能造成肺炎。不過，日常「落錯格」的東西如飯粒、口水等，氣管入口有絨毛定時分泌黏液，黏着異物，然後慢慢撥出，並咳出來，毋須過於擔心。但如咳嗽持續且劇烈，有可能是異物已經落入肺部，建議盡快求醫檢查。朱國強分享，曾有一個小朋友咳嗽了很長一段時間，入院接受X光檢查發現患上肺炎，最後經內窺鏡檢查發現有一顆花生堵塞了支氣管，分泌物無法流走演變成肺炎。因此家長應時刻警覺，以及做好家居安全。

[健康]

上 / 下一篇新聞