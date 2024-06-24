兒童誤吞異物 磁石、電池壞腸奪命

最近英國一名4歲女童吞下玩具中的鈕扣電池，報道指她靠着不停食蜜糖而保住一命！是真是假？了解誤吞異物的急救知識至關重要，可以降低損傷風險。

小朋友好奇心旺盛，常將身邊小物件放進嘴裏，甚至吞進肚子。最近英國發生一宗誤吞電池事件，一名4歲女童玩耍時吞下發光戒指玩具中的鈕扣電池，送到急症室後，獲醫護處方一大罐蜜糖，女童父母按醫生指示，每10分鐘餵女童吃1湯匙（10毫升）蜂蜜，持續2小時直至醫生叫停，藉此阻擋電池腐蝕腸胃，隔天女童順利將電池排出體外。

電池電解液 致腸胃壁壞死

急症科專科醫生朱國強指，一個急症醫生平均每兩星期都會接診一個誤吞異物個案，患者多數是小朋友，最常吞魚骨，其次是小玩具如BB彈及塑膠積木等，再者就是硬幣；吞電池則並不常見，可能1年只有1宗甚至沒有，但危害不容小覷。常見能夠吞下的電池通常為圓柱形電池或鈕扣電池，後者尤其危險。「鈕扣電池通常是鋰金屬，對於食道或黏膜傷害會大一點，吞下可能會燒傷食道內壁。」加上電池含電解液，一旦外殼被消化液蝕穿流出，鹼性物質也會導致腸胃壁壞死，「無論哪一種電池，內裏的液體通常並非中性，一些過酸或過鹼的東西吞進食道，都會有不同程度的化學燒傷」。

正負極碰黏膜 或通電傷組織

若電池體積較大，更可能卡在消化道或壓迫腸壁，造成肌肉損傷或阻塞，阻礙食物通過，甚至導致呼吸困難。此外，電池本身帶有電流，「如果電池正極和負極都碰到體內黏膜，有可能會通電」，電流雖然並非強烈，但都有可能造成組織損傷。

他指，誤吞電池應立即求醫，接受X光檢查，判斷電池能否通過胃部入口，「如果通過，大部分情况可以自然排出」，視乎患者腸道蠕動速度，一般2至3日就會排出。但如卡在胃部入口，不上不下就較危險，要用內窺鏡將電池取出。

蜜糖急救欠實證 未滿1歲或致敏

近年，美國中毒控制中心提倡使用蜜糖作為誤吞電池的急救措施，「因為蜂蜜黏力較高，可以形成一道保護膜，令電池減少與肌肉、食道直接接觸，從而降低損傷」。惟朱國強強調，相關科學依據尚未完善，目前理據主要來自動物實驗和臨牀案例，尚未有大型、嚴謹的臨牀試驗證實其效用。歐美建議應用蜜糖的原因，主要基於蜜糖是一種常見食物，一般人食用後不會產生不良反應，「就算未必有幫助，也不會造成傷害」，因此在緊急情况下使用相對安全。建議吞掉電池後12個小時內使用，用於1歲或以上小朋友，「因有些1歲以下小朋友，會對蜜糖有嚴重的過敏反應」。

「蜜糖急救法」香港未必適合

他又補充，「蜜糖急救法」在外國的實際作用較大，因為地方廣闊，許多時到就近醫院都需要1小時或以上，因此醫護人員通常會用這個方法，以爭取時間送院診斷或將異物拿出來。香港則未必適合，通常建議立即到最近醫院或診所求診，一般只需約10分鐘，若家裏有蜜糖才不妨一試。

■診治對策

磁石貼合夾爛腸

急症比較常見誤吞骨頭的個案，例如魚骨、豬骨碎、雞骨等鯁塞。急症科專科醫生朱國強指，醫生先以電筒照射咽喉，若見到骨頭就嘗試取出；若肉眼看不見，又屬沒有危險的異物，如小型積木、塑膠玩具等，即使吞入胃部都不會構成傷害，通常X光檢查觀察位置，沒有危險的話便可回家觀察，待自然排出，隔數天覆診便可。

吞針恐穿腸或要留醫

若是較危險的異物，就要考慮用內窺鏡或手術取出。磁石是例子之一。朱國強說若只是吞掉一粒尚可，但有小朋友吞掉多於一粒磁石，在等待排出期間，兩粒磁石位置移動，「若一粒在腸道上游，另一粒在下游，兩粒磁石的正負極吸引而貼在一起，就會夾住腸道，變成像三文治般，有可能會壓爛腸道」。所以當X光檢查見到多粒磁石，醫生通常選擇立即取出。一般6歲或以上小朋友，消化道已夠寬闊，通過內窺鏡免開刀取出；但年齡較小，消化道可能較窄，或異物位置停留在內窺鏡及腸鏡無法到達的「盲區」，就需要開刀手術。

至於一些尖銳物件，「如吞了一支針，就算能落到胃，我們都會擔心它排出來的時候會刺穿腸，可能會留醫觀察」。如有需要，會使用內窺鏡取出。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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