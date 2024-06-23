ways of seeing：酷兒小誌 細細聲講「他們」的故事

圖書館閉架處理 催化另築平台發聲

酷兒（queer）是對所有非異性戀及非二元性別或跨性別認同的統稱。小彭的身分是男女以外的非二元性別，慣用的性別代名詞是「they/them」，他小時候不會主動參加本地同志組織的活動，「總覺得我好像不太fit in（適應）」，那時他覺得香港的同志社群以gay和lesbian為主，但他未能從這兩者找到自己的定位，在成長過程中一直摸索自己的性別認同。2018年因接獲反同團體投訴，香港公共圖書館將10本涉LGBTQ內容的青年及兒童讀物閉架處理，小彭與友人便決定成立「流動閱酷」，「流動」一詞除了意味這閱讀平台非實體外，也代表性別流動。小彭提出疑問：「既然圖書館下了這個決定，閉架關於酷兒的書，是否同時代表圖書館這空間不接受酷兒出現？」

小彭認為出版是酷兒敍事、互相看見和連結的表達方式和媒介，當中小誌（zine）出版的創作門檻低，能繞過傳統出版的系統及制式，寄以作者最純粹的狀態及想法，這也避免了轉述或旁述時可能會出現只針對某些角度表述的問題。關於只針對某些角度表述的問題，Alex是印尼移工組織KOBUMI的執行委員會成員，他以媒體報道家務傭工為例解釋，稱「關於外傭的鏡頭只有虐兒、被虐和阻街」。那麼我們透過小誌能以什麼角度認識酷兒世界？

透過小誌了解其他國家酷兒社群

小彭說透過小誌可了解其他國家的酷兒社群。他讀小學時隨父母到泰國旅行，第一次接觸關於酷兒的書刊，「那時就是去看『人妖』show，入場觀眾可獲派一本catalogue（目錄冊），介紹表演項目和變裝演員」，小彭覺得很引人入勝。他熱愛閱讀，後來讀了不少酷兒作品，例如本地性別研究者沛然於2022年出版的小誌Jaco，名字取自一位2017年從港鐵大圍站平台躍下而亡的跨性別女士，沛然訪問了12名亞太裔跨性別人士，並寫下他或她們的故事。小彭說海外成長的亞裔酷兒往往來自觀念較保守的家庭，無論書中的他或她們是華人、越南人，還是泰國人，要公開出櫃或者確認自己的性別身分時，都面對同樣掙扎，「我要如何向家人交代？我有性別焦慮，想服藥，或者做相關手術（性別肯定手術或性別重置手術）時，該如何讓家人了解我的情况？」。

小彭說Jaco受訪者Phibi的故事讓他最深刻，Phibi的出生指定性別是男性，他（他們／她們，they/them）自我認同是一名泛性戀性別不一致（pansexual gender non-conforming）者。Phibi小時候第一次面對性別規範，是Phibi問能否與母親和姨媽一起塗指甲油，但Phibi被告知只能塗在腳甲上，並且不能被別人看到。Phibi也曾偷穿媽媽的女裝，直到參加高校的性別變裝日，才真正體驗一次公開變裝。Phibi說擁有跨越順性別（cisgender，即性別認同與出生時指定性別相同）或二元性別的性別認同，或令人感到可怕，感覺整個世界像要崩塌，對不墮入愛河、不結婚、不生小孩、被社交圈子拒絕和不能做某些需要法律文件證明的事情等，心存恐懼。

標籤反映社會取態 冀互相尊重

為什麼要分她、他、他們、她們、佢，佢哋？一些性別代名詞、性別認同和性傾向術語其實是方便酷兒群體向別人解釋身分。「就算我們不喜歡貼label（標籤），但當我們不清楚自己的性別或性傾向定位時，這些稱呼讓我們找到身分」，小彭說這些專有名詞就好比星座，人們未必迷信，但聽到自己星座的部分描述，會覺得與自己的性格頗相符。小彭認為討論性議題時所用的字眼反映社會怎樣理解酷兒，譬如說以前一般會以「人妖」和「變性人」稱呼跨性別人士，現在有了跨性別這說法，聽上去較為尊重。他認為由於性別流動，具體要用什麼稱呼，要視乎當事人怎樣形容自己，不過性別流動者現時反而沒那麼執著於「是否一定要確認自己是什麼」，將重點放在不同群體的互相尊重和接納。

提供一個安全空間 說出想法及疑問

記者問小彭，酷兒社群會出版小誌的其中一個原因是否正因性別太流動，若要其他人代寫故事，未必能清晰表達？小彭認同這構成部分原因，同時人們意識到在Instagram或Facebook等平台，並非讓人長時間閱讀的空間，「在網上按鍵發文後，貼文即時觸及很多人」，印刷品如小誌的傳閱速度則相對慢，讀者則可以有多一點時間沉澱，思考創作者要表達的信息。小彭和Alex均說小誌或可為酷兒提供一個安全空間說出想法及對話，「可以是一個研究（investigation）、提議（suggestion）或想像（imagination）」，而且小誌能夠輕巧地對一些社會現象提出疑問「what if」。

表達想法的方式有很多種，近日上映的女同志電影《從今以後》將同志群體面對的問題放到大銀幕上，小彭說電影將議題「打入香港觀眾」，電影作為流動影像較容易閱讀和接觸觀眾。小彭亦留意到世界各地有不少以酷兒為主角的電影，似乎傾向放大主角從經歷掙扎，到真正成為自己，直接面對性別或性傾向認同的轉變，「如果我們不事先告訴觀眾，佢（主角）係跨性別者，其實佢每日生活跟一般人會否不一樣？會有好大分別嗎」。小彭說酷兒群體也會上班上學，也有普通人的情緒。而這種日常，小彭認為小誌較能述說，「因為小誌寫的是你個人故事」。

關注的人才明白 非同類人仍難觸及

不過小彭坦言酷兒圈子以外，社會對酷兒文化的討論是「總之你並非那類人，你很少接觸到」，正如酷兒小誌的讀者通常是與酷兒社群相關的人，「關注（酷兒）的人才會明白酷兒的想法」。那麼他們如何透過小誌連結彼此？小彭除了創立「流動閱酷」，也創辦了獨立小型出版社Small Tune Press，不時會到外地參加書展，每次都會帶上「流動閱酷」的藏書，包括小誌作展示，結識當地酷兒，認識其他國家的酷兒文化。有一本由居日的韓國男同志作家與攝影師合作的寫真集trailer zine，收錄不同國籍和性別的酷兒訪問及肖像，聚焦東京酷兒居住和工作的場景，小彭說「作者留意到新冠疫情除了影響民生，對酷兒社群也有很大傷害，例如從事表演或酒吧行業的性小眾，這本小誌以微觀角度審視其生活狀態」。

trailer zine的受訪者工種多樣，有go-go dancer（酒吧表演的舞者）、「牛郎」和變裝皇后等，「原來單是東京已有多元化的酷兒」，小彭說香港甚少有從事這些行業的酷兒討論。小彭最記得其中一名受訪跨性別男生Kila，Kila現在的外表陽剛帥氣，工作是幫女生美甲。Kila讀中學時發現自己與別人有些許不同，成年後接受荷爾蒙治療轉換性別氣質，母親沒有反對，中學畢業後應徵做婚禮生意的商店，面試時把頭髮剃了，Kila慶幸他的「頑童（brat）」形象沒影響他被錄取。trailer zine每一幀受訪者肖像的氛圍看起來很輕鬆，小彭從trailer zine受訪者的樣子從容看到出版物將創作者與受訪酷兒連結起來。

冀更多人認識及出版小誌

中正大學傳播學系教授簡妙如於2021年發表了文章＜醒醒吧！台灣龐克小誌及小誌文化政治＞，簡教授引述紐約傳播學者Stephen Duncombe對小誌的定義，是「非商業、非專業、小規模流通的雜誌，由創造者自行生產、出版與發行」，獨立於傳統出版體制外的小誌被Duncombe視為另類具政治性的文化運動。「流動閱酷」前年應WMA邀請進行「尋溯我們：香港性/別小眾出版文化」駐場研究計劃，訪問了不同界別的小誌出版人士，探究香港同志歷史，最後將它們出版成冊，Alex便是其中一位訪談對象。Alex說酷兒在移民工裏佔一定人口比例，他的團體KOBUMI以往組織不少爭取移民工、少數族裔、女性和LGBTQ+社群權益的集會，並印刷集會道具，例如含反歧視標語的A4紙牌。Alex說除了KOBUMI，其他本地移民工組織一直有出版小誌的習慣，嘗試自白。小彭希望有多一點人認識並出版小誌，「流動閱酷」周六（29日）與香港逸東酒店合作，舉辦酷兒小誌市集，匯聚港澳台日英美和巴勒斯坦的獨立藝術家和出版商等。

「流動閱酷書誌交流市集」資料

地點：香港逸東酒店1樓Reception Lounge

時間：6月29日下午1時至晚上7時

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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