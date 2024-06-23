通識導賞：羅馬遺址放異彩 倫敦義工解密浴場文化

加熱系統暖水池 聊天按摩好去處

當日根據大會地圖去到集合地點，只見附近都是民居，完全沒有浴場或考古遺址的迹象。正以為自己找錯地方，在慌忙之際，遠遠看見有個類似停車場的爛地，裏面有幾位穿了反光衣的工作人員。上前一問，原來那個不起眼的鐵棚就是福德克羅夫特浴場（Fordcroft Romano-British Bathhouse）的所在地。

福德克羅夫特浴場的遺址於1970年發現，相信是公元270年興建，直至公元400年被荒廢，隨後進行了多次考古發掘，考古學家在這裏掘出多種文物，包括羅馬陶器、硬幣、建築材料和日常生活用品。浴場的建築結構包括了多個典型的羅馬浴室，如冷浴（Frigidarium）、溫浴（Tepidarium）和熱浴（Caldarium）。此外，遺址還展示了羅馬先進的加熱系統，包括地板下的加熱室（Hypocaust），通過地下熱空氣流動來加熱房間和水池。福德克羅夫特浴場的建設可以追溯到公元2世紀至4世紀。這一時期，羅馬帝國在不列顛島上建立了許多基礎設施和公共建築，旨在推廣羅馬文化和生活方式。浴場在羅馬人社會中不僅是沐浴和健身的場所，還是社交活動的中心。他們會在那裏談公事、玩樂、聊天、按摩，也會用名為「Strigil」的刮身板配合油去清潔身體。除了像巴斯那樣華麗的大型浴場外，羅馬浴場有時會附屬於旅館、別墅、軍營或農莊。根據奧平頓和地區考古學會（Orpington and District Archaeological Society，簡稱ODAS）的資料，福德克羅夫特浴場很可能是隸屬於當地的一個農莊。

考古會百義工 銀髮族學養深

說到奧平頓和地區考古學會，它是一個位於倫敦南部奧平頓的考古學組織。ODAS於1975年成立，致力發掘、研究和保護奧平頓及周邊地區的考古遺址和歷史文物，現時大約有100名會員，全都是義工。它最初由一群對考古充滿熱情的本地愛好者創立，他們曾協助該地的布羅姆利博物館（Bromley Museum）館長進行考古工作，幫手挖掘聖瑪麗克雷（St. Mary Cray）一帶，即現今福德克羅夫特浴場遺址和盎格魯—撒克遜時期（Anglo-Saxon）的墓地。在考古過程中，成員深受啟發，意識到考古的重要，並希望在上克雷河谷（Upper Cray Valley）一帶繼續考古調查。從古老的舊石器時代開始，上克雷河谷就有人類活動的紀錄。ODAS自成立以來，在這個地區挖掘多次，不但發現了羅馬時期的玉米烘乾設施、與羅馬護城河相關的盎格魯—撒克遜沉井小屋，還有一個複雜的羅馬道路和護城河系統。ODAS細心整理出土文物及考古研究，並按時期分類。上克雷河谷計劃的前5部分已經出版，時間橫跨舊石器時代到中世紀。ODAS不僅研究上克雷河谷，也在1986年開始長期挖掘一個中世紀的護城河莊園，它位於切斯爾赫斯特（Chislehurst）的斯卡德伯里公園（Scadbury Park），目標是尋找人類更早期的居住證據。除了挖掘工作，協會還會進行田野調查、文獻研究和處理被發現的文物，希望促進政府對歷史文化遺產的保存和研究。

就活動當日所見，ODAS成員大多是70歲以上的銀髮族，但你絕對不要少看這些公公婆婆。當日主要負責講解的兩位導賞，簡直是知無不言、言無不盡。他們不但對這個考古項目瞭如指掌，由羅馬時期數到英國的近代史，更熟悉遺址中每一個細節及功能、地方政府的文物政策、以至整個倫敦的考古發展等等，學富五車充滿魄力，令人佩服。

倫敦戰後重建 立例護文物

翻查資料，原來倫敦現時有超過50多個地方歷史和考古學會，儘管這個數字與1970年代《倫敦考古學家》報道的數字（當時有超過90個這類考古學會）相比顯得相形見絀，但以一個城市而言，仍是令人驚嘆。

倫敦的歷史可以追溯到羅馬時代，該城市最初於公元43年左右建立，取名倫底尼恩（Londinium）。幾個世紀以來，它經歷了中世紀、都鐸時代和維多利亞時代等各種階段，每個階段皆留下獨特的考古印記。這些考古學會參與了廣泛的社區項目，包括實地考察、審核規劃申請、進行研究和出版。他們經常與地方政府、學校、博物館和其他學會合作，並為會員和公眾定期舉行講座、導賞和各類相關活動。許多地方學會的焦點集中在自己的行政區（就像香港的十八區），倫敦有32個行政區，當中12個在內倫敦（Inner London），20個在外倫敦（Outer London）。此外，有些學會負責專題研究，例如「泰晤士河發現計劃」（Thames Discovery Programme, TDP），這是一個長期的考古項目，專門記錄和保護泰晤士河河岸及河牀的考古遺址，也有些學會進行跨地區運作。

二戰期間，倫敦遭受大規模轟炸，特別是著名的倫敦大轟炸（The Blitz，1940-1941），大量建築物和基礎設施毁於其中。戰後倫敦需要重建市區，其間發現大量埋藏地下的考古遺址和文物。1979年，英國《古蹟和考古區法》（Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979）出台，加强對歷史遺址的保護要求。該法規定建造商動工前必須進行考古調查和搶救性發掘，從此以後，許多地方政府開始資助各類考古活動，並成立專門的考古機構和學會。此外，英國民眾戰後的社區意識和文化保護意識逐漸增強，對本地歷史和遺產保護產生興趣，陸續組織自己社區的考古學會，旨在探索和保護周邊的歷史遺產。這些學會通常由義工運營，提供平台讓當地居民參與，加深社區對歷史的認識和重視。有見及此，英國的高等教育機構和研究機構慢慢重視考古學研究和教學，提供專業的考古教育和培訓。在倫敦居住一段時間，不難發現身邊人對歷史有一定認識，甚至所知甚詳。每次參加不同的徒步導覽，心裏不期然想起英國與香港的各種差異。

香港有沒有考古？

其實香港有不少考古項目，本地歷史遠比我們的普遍認知（由1842年殖民地時期開始）長。香港擁有豐富的考古資源和多樣化的考古項目，展現史前時代的人類足迹。西貢、南丫島、屯門麒麟崗、元朗錦田等地都有考古遺址。西貢黃地峒位處企嶺下海東岸、深涌及榕樹澳之間，是現時香港年代最久遠的考古遺址，

目前屬於大埔區管轄範圍。該處曾是舊石器時代晚期的石器製造場，據光釋光測年結果顯示，使香港史前時期可追溯至35,000至39,000年前。萬宜水庫遺址也是重要考古遺址，動工之時，工人發現不少陶瓷，繼續挖掘更發現古船組件、波斯製造的玻璃珠，相信是明朝商船經香港往東南亞貿易的歷史證明。

相比倫敦，香港考古學會數量較少，主要有1967年成立的「香港考古學會」和大學研究機構。這些組織規模較小，依賴有限的資金及政府的支持。香港政府於1976年實施《古物及古蹟條例》，並於1977年2月按條例成立古物諮詢委員會，保護考古遺址。相對倫敦，香港法規的執行和資金投入有限，雖然對發展項目的考古影響評估有要求，但監管和執行力度相對較弱，不禁令人產生無力感。

近日大家常談及九龍寨城，大眾彷彿又再掀起微微的保育意識及社區關注。身邊其實有很多有趣古蹟及歷史故事等待大家發現，幻想大家都熟知香港史，甚至如倫敦一樣十八區也有大眾自發的歷史和考古組織，相信會是一件非常有意義的事。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 葉曉燕

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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