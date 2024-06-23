打開垃圾：1990減廢第一擊 企業學校紛響應 環團推齒輪轉動民間力量

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭原訂今年8月開動。5月底，政府再次宣布暫緩計劃實施，但港人仍可多想一步，看見垃圾打包後的成本，從源頭減廢，多多回收。這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

舊報紙變灰紙 回收網漸擴大

近年香港社會逐漸建立回收文化，街上有人提着清洗乾淨的回收物步往回收點，也不算稀奇。不過在1990年，「回收」對大多數市民來說是一件新鮮事。那年，劉祉鋒在九龍一間學校推行全港首個廢紙回收計劃，電台節目特意派記者現場採訪，亦是他首次接受傳媒訪問。很多學校有每天訂報的習慣，促使劉祉鋒思考看後即棄的報紙可否循環再造，避免浪費？「這個概念當時人們覺得很新穎，『這樣也可以？』 我說得㗎得㗎。」

學生把報紙投進校內的大鐵籠，操作簡便。另一邊廂，劉聯絡元朗一間紙廠，得知報紙可以再造成鞋盒內籠使用的灰紙，遂說服對方參與計劃，安排車隊到學校收集舊報紙。紙廠從而獲得原材料製作產品，在商言商是一盤賺錢生意。計劃幫助了本地環保工業，同時減少廢紙，「這是一個活生生例子，不用花巧，很直接簡單」。

劉祉鋒在學校完成電台直播訪問，甫回到辦公室，同事急忙問他到底說了些什麼，讓辦公室來電不斷。原來企業、學校紛紛來電，查詢手上大量廢紙可否回收；有酒樓存放很多舊點心紙和餐牌，負責人打來說：「如果要，我畀你回收。」簡單一間學校的回收計劃，激發民間意想不同的熱烈反應，讓回收網絡不斷擴大。劉祉鋒當時發覺市民環保意識較低，不知道一些「廢物」也可循環再造成有用資源，廢紙以外，其他資源也不應輕易丟往堆填區。

動物回收桶吸睛

早於1989年的《白皮書》，政府已經提及要限制廢物產量，鼓勵回收及循環利用，並點出首要目標是減少依賴面積有限的堆填區。雖然官方有減廢之說，不過劉祉鋒觀察到政府少有派員親身落區，大多時候是透過接觸商會或志願組織等，由他們向會員或市民推廣環保理念。

1993年，劉祉鋒在柴灣翠灣邨推動分類回收，相信是全港公共屋邨首個同類項目。舊照中的三色桶有點面善，然而它們並非後來為人熟知的「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，後者要到5年後、1998年才由環保署在各區設置。翠灣邨的回收桶由外聘設計師設計，綠青蛙、藍兔子與黃鳥兒的造型相當吸睛。劉祉鋒憶述小朋友看到也很雀躍，甚至主動問他怎樣使用，公眾教育自然地發生。「這就是落區推動，不要把環保意識停留在官方文件裏，要把它落到地。」當時房委會主席王䓪鳴應邀出席開幕儀式，可見房委會同樣重視分類回收。

劉祉鋒設計翠灣邨的分類回收系統時，參考外國經驗及香港的廢物數量，決定分類收集廢紙、金屬和塑膠。劉祉鋒解釋玻璃未被列入，因為其時仍有回收商收集空啤酒瓶，清洗後賣給五金舖以盛載天拿水、松節水。

倡容許清潔工轉賣回收物

與學校廢紙回收計劃一樣，屋邨分類回收系統亦需要下游回收商支持。當時劉祉鋒與同事跟屋邨管理公司開會，知悉前線清潔工人大多有接觸「收買佬」或回收公司，一向會變賣紙皮。他着管理者盡可能容許清潔工自行處理回收物，換取的少量金錢無需上繳。「清潔工做了額外工夫，『下欄錢』讓他袋，使他有些經濟誘因（處理回收物）。如果有額外工作，錢又老闆收，他們便沒有推動力去做。」當然並非所有管理公司都同意，劉祉鋒只能提出建議，盡力解釋自己的建議能促進妥善回收。

「整條回收鏈當中，每個持分者有角色參與，他亦有回報，整件事就圓滿。如果當中有持分者自己去做，但無回報……你自己想想。」過往曾有傳媒拍到，清潔工人把市民的回收物與垃圾混在一起，一併倒進垃圾桶，劉祉鋒分析背後或許源於他們毫無經濟誘因，便無動力做好。

劉：清潔工憂墮法網 政府後知後覺

投身環保團體多年，劉祉鋒見證環保政策大起大落。港府2005年提出《都市固體廢物管理政策大綱 （2005-2014）》，劉形容是一份全方位的減廢策略，涵蓋垃圾收費、生產者責任計劃和焚化設施等措施的實施時間表，可惜政府換屆後沒有切實執行，使這些計劃滯後長達10多年。「我們民間做環保的人覺得，到底政府是不是很有決心去做？這些情况令我們都很沮喪和失望。」

垃圾收費的條例草案最終在2021年才獲立法會通過，劉祉鋒認為在及後的準備過程，政府一直沒有妥善回應各界的關注。早前他出席民間團體舉行的研討會，席間有清潔工人反映從沒有政府官員與他們會談，很擔心政策實施後誤墮法網，「市民不用指定袋，是他犯錯，為何法律責任突然轉移到我，一個收集垃圾的公民身上……我的職責就是每天做好清潔，不留垃圾在屋苑，老闆就要我做這些」。

5月27日，政府宣布暫緩實施垃圾收費，引述其中一個觀察是「法例令前線清潔員工的工作量和壓力大增」。劉祉鋒指出，政府提出立法建議時，就應該接觸清潔工等持份者，而不是對其顧慮後知後覺，直至市民反對聲音「拆晒天」，才懂得反省。

環保團體有不少推動回收項目經驗，時而要尋求外界資金支持。劉祉鋒比喻，假若垃圾收費是一個由商界贊助的項目，如斯亂局恐怕會被贊助方「割席」。「要考慮所有持份者的角色、意見，才可以制訂一個『實實淨淨』的工作計劃，不會有這麼多的錯漏，才可以推出街。」

四出講徵費因由 聽眾釋疑慮

劉祉鋒有次以當區居民身分，出席由環保署職員講解的地區講座。除了簡報字體小得讓在場長者大發牢騷，高呼「看不清楚」，大部分內容只是從指引搬字過紙，「我的天啊，用不着你說，我自己上網也能看」。講座沒提及政策的「Why」（為何做）和「How」（如何做），「聽眾都不知道堆填區兩年後會滿，很多塑膠去晒郊野公園又不知道」；講者只是在說指定袋哪裏買，「不要篤穿個指定袋，篤穿就不合法，要拿多一個袋套住」。

政府曾指出，截至今年2月底，環保署為各行各業舉辦超過 270 場會議及簡介會，然而劉祉鋒強調，解說應該重質不重量，「如果聽者疑團不解、怒火更多，我覺得是愈講愈衰」。

從去年下半年開始，他陸續收到工商機構、銀行、地產商等眾多機構的講座邀約，「一個星期去三四間不同公司， 試過一天是上晝一個、下晝一個」。當時社會迫切需要對垃圾收費的資訊，同樣是說明垃圾收費，他分享時注重「Why」，「講完聽眾明白晒，原來有這樣的（廢物）問題，所以我們要這樣做」；以及「How」，如何減少家居或公司的垃圾。講座結束後，有聽眾向他反映有如釋重負的感覺，放下心頭大石。

收買佬蒐銅鐵 回收擔當

疏解各持份者的顧慮，似乎是推動環保的重要一環，畢竟單論回收已經需要上至市民，下至清潔工人、回收商的全力支持，缺一不可。這些持分者未必注重環保，譬如回收商和拾荒者只是出於商機而參與其中。環保意識未普及前，舊社區已存在「收買佬」和街頭回收店，蒐羅有價值的爛銅爛鐵。「執紙皮的婆婆不會講環保，不過她的行為讓她餬口。」在香港不起眼的角落，拾荒者日復日推着滿載廢紙和膠樽的手推車，即使不獲政策支援，他們依舊默默肩負資源回收的重任。

《白皮書》提及，政府不宜直接參與廢物回收工作，制訂的措施應以輔助有關工業為主，這些工業本來已具備知識和靈活，推動廢物循環發展。現時政府向環境保護署轄下的社區回收網絡「綠在區區」投放巨大資源，2021至22年度開支達2.26億元，每噸回收物成本達11,133元。劉祉鋒提出，儘管「綠在區區」收集的回收物質素較好，但政府亦應檢討是否合乎成本效益，例如引入私人回收商，會否更善用公共資源？

近年常談綠色產業，有工作機會才能百業興旺。劉認為政府制定法規後，自然營造出市場需求，「舉例廚餘不能再放進堆填區，說了兩年後實施，自然有營運商想到商機，開設廚餘廠、收集廚餘的車隊」。政府的角色可以是促進市場發展，例如提供租金低廉的土地設廠，讓商界覺得有利可圖。過去35年，他深入社區落地推廣減廢理念，從中得着正是洞悉持分者的利益和需要，對於推動環保政策至關重要。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 謝偉豪、朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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