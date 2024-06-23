明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

家常便飯：生之滋味 甜酸辣豬腳薑

【明報專訊】人生的滋味，除了酸甜苦辣鹹，還有什麼味道？人生五味紛陳，人人不盡相同。既有共享的味覺回憶──聖誕的肉桂飄香、新年煎糕炸油角的煙火氣、冬至溫暖甜糯的湯圓；亦埋藏對生活的期盼──我只求日子平淡如水，即使工作味同嚼蠟，幸有同伴甘苦與共，面對起落仍是甘之如飴。執筆之際，10個月的孕期來到尾聲，百感交集。人生百味，以豬腳薑的甜酸辣開始。

歷時兩月的製作

跟逢年過節一樣，為產婦準備豬腳薑，是傳統社會中婦女圍爐聚首一堂的大製作。以往家庭人口眾多，會以廿斤大瓦煲和火水爐另起爐灶烹煮，一旦開火就不再遷移。嬰兒誕生的第12天開始，又稱十二朝，親友陸續登門探望，主人家翻熱奉客，或讓親友帶走享用。若要及時在第12天準備好豬腳薑，連同浸鹵薑醋的時間，得在懷胎第8個月開始準備。

烹調豬腳薑並不困難，美味的關鍵在於選料、調味和鹵製時間的掌控。一煲好的薑醋，醋要富薑香和飽含豬腳的膠質而不油膩；薑應鬆化無渣，甜醋滲透薑塊而辛辣盡去；豬腳彈牙軟滑；雞蛋入味而不結實。豬腳薑內含的4種食材，浸鹵時間有別。先是薑醋，薑醋浸得夠醇厚，方可加入豬腳，最後加入雞蛋。

這兩個月期間，產婦尚要應付密集的產檢和產前種種職場和家事的準備，難怪如今大多家庭皆以薑醋禮券代之。我幸得母親和丈夫幫忙，奔走張羅。一煲自家製作的薑醋，是家人對初為人母者的最大支持。

選料

‧薑

一般街市有售的薑有3種，老薑、肉薑、小黃薑。傳統上，產婦食用豬腳薑是為行氣活血，因此選用藥效更強的老薑為宜，然而老薑纖維粗，食用口感欠佳。肉薑厚肉飽滿，口感鬆化，市售豬腳薑多選用肉薑。我常於檔口的籮筐中挑帶泥帶濕氣的新鮮小黃薑，最為辛辣濃郁。3種薑各有特色，可按需要選擇或三者混合配搭。

‧醋

選擇對味的甜醋是成功的第一步。香港的甜醋廠牌眾多，各有特色。送禮自用，分別因應不同口味選擇了風味各異的甜醋，自用的選用了口感濃稠的八珍，送禮的用了清爽的悅和。徇眾要求，親友喜歡呷醋多於吃薑，醋和薑的比例是2：1。以這次製作17份的薑醋為例，共購買了17斤薑和30斤甜醋。於製作過程中甜醋和薑的水分會蒸發消耗一點。

‧豬腳

雖說是豬腳薑，然而市面販售的常加入豬手製作，因豬手肉厚，更有吃頭。我則選用油脂較少的本地黑毛豬豬腳。預訂時叮囑檔販斬去腳趾及徹底清除毛髮，每隻豬腳分8件。豬腳鹵煮過後會收縮，是剛好入口的大小。

‧蛋

試過多種雞蛋，最後選定日本的栗駒卵。大而容易剝殼，蛋白滑而結實，蛋黃粉糯甘香。浸鹵三天後沒縮水太多，仍保有蛋白的彈性。

調味

加入豬腳及雞蛋後，可進一步調校醋汁的濃稠度及味道。鹵煮過豬腳的薑醋會變得更濃稠，如太黏口可加入新的甜醋稀釋。如太甜或不夠酸，可加入帶酸的黑糯米醋。

肉桂枝、陳皮、丁香、甘草能增加香氣及味道層次。用家可按體質或醫囑增減香料。

食譜。豬腳薑醋三部曲

【材料】

醋（添丁甜醋）……5斤×6樽

薑……17斤

豬腳（黑毛豬腳）……17隻

雞蛋……68隻

【調味料】

肉桂枝……6枝

陳皮……4片

丁香……1把

甘草……數片

黑糯米醋……1支

【一、薑醋】

1.薑先浸洗，去除泥沙

2.削皮，薑塊盡量保持完整賣相較佳。原塊拍鬆薑件

3.已削皮的薑塊曬乾或以焗爐烘乾表面水氣，再白鑊煸至乾身

4.下一匙油及半匙鹽，炒至冒出薑香，薑塊微焦。如邊角出現黑色焦塊，小心挑出

5.醋中火滾起，放入炒香的薑塊。醋必須蓋過薑塊，小火煮30分鐘

6.熄火，放涼。薑塊浸至入味需時最少兩周。其間可置於室溫，最少每周翻煲一次，中火滾起後轉小火煲10分鐘，以免變壞。圖為浸製4星期的薑醋

小貼士：切記煲醋不得使用金屬鍋具，以免醋酸與金屬生變

【二、豬腳】

1.豬腳去毛去腳趾，斬件，冲洗乾淨

2.豬腳件飛水去油。冷水下鑊，開中火，溫水浸煮逼出油脂

3.油脂浮滿鑊面，撈出豬腳

4.冷水冲洗乾淨浮沫

5.洗鑊，滾水燒開，豬腳回鑊烚30分鐘

小貼士：豬腳浸3日為宜，過7日會發硬

6.豬腳熟透後撈起瀝水，再次冷水冲洗乾淨

7.薑醋中火滾起，保持小火翻滾。加入肉桂枝、陳皮、丁香、甘草和豬腳同鹵煮45分鐘

8.熄火冚蓋，原煲室溫放涼，撇去油脂

【三、雞蛋】

1.滾水烚蛋7分鐘至熟透，剝殼，保持完整

2.薑醋滾起，放入雞蛋，小火鹵煮20分鐘。熄火冚蓋，原煲室溫放涼。

小貼士：雞蛋浸製時日視乎口味，浸2日則保有蛋白彈性，過7日則薑醋能滲入蛋黃，兩周則成鐵蛋的質感

文、˙ 陳閒（IG：homing_me）

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞