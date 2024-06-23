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2024年6月23日星期日
星期日生活
星期日生活
麥巴比打救
小心中伏
周日話題：「沉浸式」的香港
周日話題：他沒那麼脆弱-淺論胡波之死及其風波（下篇）
老少女之麻糬周記！
周日話題：教育不公平？加稅搞掂佢
開門讀書：先破後立的平衡
Short D：（三）：何以還魂——鄭遠濤二三事
阿貓阿狗：#236 銅鑼灣
同場加映：此岸有人拂石——《拂石記》序
同場加映：《（真）新的一天》：台灣偽BL電影的（真）異類
五音筆傳：直白的旋律歌詞，直搗心靈深處----Amplified Heart (1994)
#033 金魚囝
放心寫作：#92 你根本都無心聽我講嘢
讀者來信：〈有去無回的信任〉
movie chic, movie style：《公開試當真》—DSE互動真人騷
電影潭：會造夢的慰寂寞機器—《汪汪夢裡人》
家明雜感：巧笑倩兮 美目盼兮
影片簡評
單元連載：香港書103
星期日文學‧小說作為一種容器，記下那些酷兒和離散的故事——香港作家盧妤專訪
{造林達人}Tony Rinaudo 復育非洲一片綠 種植原生樹 與作物共生
家常便飯：生之滋味 甜酸辣豬腳薑
打開垃圾：1990減廢第一擊 企業學校紛響應 環團推齒輪轉動民間力量
通識導賞：羅馬遺址放異彩 倫敦義工解密浴場文化
ways of seeing：酷兒小誌 細細聲講「他們」的故事
未來城市：AI生產垃圾內容 搜尋引擎愈搜愈伏
同場加映：此岸有人拂石——《拂石記》序
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【明報專訊】有文學研究背景的文友由衷地帶點學術腔說：香港文壇有東渡彼岸的趨勢。
相關字詞﹕
寫作
拂石記
朱少璋
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