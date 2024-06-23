明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：他沒那麼脆弱-淺論胡波之死及其風波（下篇）

【明報專訊】6年半的沉默，王小帥終於在他個人微博上，首次對外回應他和胡波之間、以及製作《大象席地而坐》期間發生的問題，還有胡波媽媽早前對電影版權爭議的控訴。王小帥的解釋，印證了兩代電影人之間衝突的本質：一位是面對新市場掙扎的第六代導演，另一位是剛從學院畢業、對電影製作感到不安的電影學生，只不過他們一樣感到焦慮和帶着包袱面對當下的電影生態。

前輩後輩的情感角力

王小帥一文中提及到他不滿胡波在勘景和次要演員選角上的任性，無法理解胡波為何開發劇本時要收起自己才能完成創作；他又認為導演工作需要適當的交際應酬，無疑是胡波面對王小帥和劉璇兩位前輩時感到壓力的來源。

胡波的朋友范文翰導演於王小帥發文後，寫了8點回應王氏的說法，亦補充了不少他所理解胡波在製作《大象席地而坐》（下稱：《大象》）的困境。范文翰的文章，提醒之前被忽視的前後輩之間複雜的情感角力。作為後進的胡波，面對上一代時焦慮及情緒複雜，既想尊敬又要獲得對方認可，怕無法迎合前輩所期望的要求，但又想保留自己所相信的做法，不論在職場和創作環境中都常常發生。新進電影人沒有足夠的經驗判斷，對自己落實的決定是否正確，會無形中依賴對前輩的信任。胡波完成了兩小時版本，發信息給王小帥時的反應，令王小帥誤以為這也是胡波認可的，但那一刻，如范文翰所說，胡波亦可能相信王小帥的藝術判斷，希望在兩人爭持之間找到平衡，不至於令那時兩人關係進一步緊張，這源於經驗和對對方理解的不足，更可能是雙方對對方錯誤的期許而導致。

發生在胡波身上的錯，不見得是獨特的，新導演犯過的錯，在跌跌碰碰下找到他能相信的幕前幕後，同時找到相信他能力的製片監製出品人，修正自己拍電影時的功夫，最終找到適合自己的方法，往往需要時間和作品去驗證，但可惜他只完成了一部長片，沒有再讓他去嘗試的機會。

我的另一點疑問，是源於王小帥提及胡波並沒有回到家鄉拍攝的選擇。胡波原籍濟南，《大象》即拍攝於河北井陘縣，雖然《大象》的原著發生在更遙遠的台北。一般新導演都會以自己熟識的地方作為創作的開始。王小帥的建議不無理由，新導演可以善用當地熟悉的資源，更容易捕捉當地人的生活氣息，像王小帥的一眾第六代導演，他們的首作都與出生和成長環境有關，我們並不知道胡波為何會拒絕這個建議，是否因為家鄉環境並不適合他心目中電影的氣氛，還是有其他個人因素。而在一個對胡波和王小帥都並不熟悉的環境開展拍攝，無形中加重了這部小成本製作的成本。

因電影節而來的新導演生態

大多討論其實都離不開胡波與王小帥之間在製作上的爭論，卻很少觸及電影節對新導演的具體影響。現今的電影節不僅是展示藝術和非主流作品的平台，也扮演着支持新導演和非主流製作的角色。年輕的創作者，特別是新銳導演，透過這些平台能夠在競爭激烈的電影圈中脫穎而出。他們的作品，有時依賴親友集資或以有限的資金完成製作，希望在影展中獲得關注，進而獲得發展機會。

另一方面，電影節舉辦的工作坊和新進營吸引愈來愈多的新導演參與。新導演會利用這些機會參與創投會。胡波的起點是西寧First影展，該影展專注於發掘新導演，並由專業人士評估影片的潛力和命運。

業界的評選機制旨在支持和鼓勵導演的個人表達，但也可能導致作品同質化，題材和風格與市場需求有所偏離。從業內的認可到市場的接受，標準存在着顯著的差異。導演通常會在進入市場前，用相對較低的成本和基本設備完成項目，並同時兼職以維持生計，希望能獲得創投的支持，進入主流市場。

即使有了代表作，進入主流視野，導演仍需要自力更生，尋找資金和社交資源。然而，這種能力並非所有創作者所具備，因此也成為一種淘汰機制，許多人難以在市場和觀眾中取得成功，進而影響他們未來拍攝新作品的機會。

第二部長片成立足關鍵

電影節對中國新導演如跳板，讓電影工業看見他們的存在。與胡波差不多時間出道，同樣受注目的新導演，走過不同影展，帶着首部電影的製作經驗後，都一下子跳進商業電影世界，投入更大資本、與明星合作，以取得更大的票房收益為目標，他們既要不被商業邏輯過度侵蝕，傾向於妥協、適應甚至迎合資方的期待，也要渴望堅持藝術創作的初心，保持獨立和純粹。比較知名的畢贛，還有多次入圍康城影展的魏書鈞都面對着同樣的拉扯。

第二部長片能否成功，變成了能否立足於電影工業的關鍵，拍攝獨立紀錄片出身的顧曉剛，今年完成他第二部長片，亦是首部商業製作的《草木人間》。他的劇情長片首作《春江水暖》在海內外影展得到好評，更在法國和日本的藝術院線上映獲得票房佳績。不過，《春江水暖》並沒有在內地公映，而是直接登上串流平台。顧曉剛在不同訪問裏自述自己的狀况時，或者最能反映這群新導演的心態。「首作是背對觀眾的電影，甚至背對我自己，把自己做成一個電影的媒介，盡可能接近電影本質的東西。但到《草木人間》時的創作動機很不一樣，它是面向觀眾。」

但面向的又是什麼樣的觀眾？在剛結束的上海電影節，賈樟柯導演呼籲中國電影市場應該更加開放，讓更多不同類型的外國電影能被引進。在一個座談會上，他指出內地銀幕數量達到8.6萬塊，位居全球第一，上映影片量卻只有506部。相對鄰近國家，如日本有3600塊銀幕，上映了1232部影片；他又以香港作例子，雖然銀幕只有306塊，卻上映了267部影片。上映電影量並非因銀幕數量多少而增減，我相信賈樟柯並非不理會中國電影市場審查制度帶來的影響， 撇除需要嚴格審查的題材，試想像如《大象》那樣片長4小時的作品，就算得到「龍標」又能否進入市場？開放外國電影進入中國市場，讓觀眾有多元選擇，也是培養觀眾觀影經驗和口味的重要因素。面對完全傾斜、口味單一的環境，好像沒有一個空間介乎於商業與藝術，並不需要完全面向觀眾；而觀眾亦有一定能力去接受、包容創作者的嘗試和犯錯，以及願意去理解創作者的做法。現時的環境，似乎只有以狹窄商業電影為目標，才有拍攝下一部電影的可能。

並非沒有新導演努力降低成本，在不受審查影響下，尋找更自由表達的可能，決心不再依賴體制。關注與研究中國獨立電影發展的張獻民，近幾年收集了很多年輕創作者的獨立製作，他會選出當中值得欣賞的作品，但這類作品，卻很少機會在公開平台或電影節中被看到。張獻民讚揚這些作品，都是非常年輕的作者對當下社會現實的直接回應。他亦認為這批看似個人的創作，逐漸更具視野，有現時中國電影產業中嚴謹的製作態度和追求，個人創作也可以出現一些非常嚴謹的作品。市場和電影節環境又會不會容納這樣的作品出現在公眾眼前？

自絕於所有的認知

公開回應之後，網民對王氏的不滿依舊，他的人格、他是否有歉意，都成為了討論的重點。王氏避談他和劉璇與胡波之間的口角，強調自己工作的合理性，令人懷疑他的表達是否真誠。

很少人談論這6年半來王小帥的經歷，尤其是他在事件後並沒有停止拍攝。至2019完成了片長3小時的《地久天長》後，兩部電影《旅館》和《沃土》都遠離中國電影體制，沒有龍標，也無意在內地公映，這樣的舉動就像流放自己一樣。他的行為也不足以被當成為體制的反對者，或異見人士。是對胡波之死的一種反應，或者是只不過無奈地，無法適應從而被市場排擠。

在書寫這兩篇有關胡波，以及他處身的中國電影環境的文章時，一些念頭不時在腦海中揮之不去。我們確實無法找到一個人為何要自殺，用生前的遭遇來合理化一個人步向自絕的理由，這絕對是鹵莽的行為，人性的複雜難以啟齒。但即使胡波還在，也無法提供事件的全貌。亦令到他的死，更像折射了我們想看到的東西一樣。

其時他正忙於小說創作，也為第二部電影做準備，事後回看《大象》的前景也不止暗淡，但正如范文翰對他的朋友所理解那樣，並不覺得他的離開單純是因為《大象》這件事。「他沒那麼脆弱。」范文翰的理解是胡波對人際關係、曾經相信的前輩的不信任，對身處的電影製作的大環境感到絕望，還有他想走的電影路不見前路而造成。但如果不是來自絕望和失望，胡波最後決定自絕於世界又是為了什麼？

除了可能是壓力、憂鬱、逃避，或者很多人提到的個人軟弱與無助之外，會否可能，是帶着憤怒與恨意，對身邊的一切，作出最強烈的控訴？

文˙何阿嵐

美術•謝偉豪

編輯•布偉倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞