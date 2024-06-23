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周日話題：「沉浸式」的香港

【明報專訊】不知大家有沒有發現，一系列與「沉」字相關又有點差異的詞彙，不經不覺地已進入公共話題及論述之中。

一直以來，在中文裏「沉迷」也不是好東西，例如成年人沉迷賭博，兒童或青少年沉迷打機，一個「沉」字，帶出負面的涵意，勸人清醒一下，有時乾脆便稱為「沉溺」。此外，在廣東話裏早有「搭沉船」一語，網絡潮語也有「沉船」，指愛上了不該愛的人。在香港如今的政治經濟氣壓下，「沉」字描繪了大家的感覺。可是，這一字的用法近年在政治語言中顯得更複雜，讓人有點不知所措。

「沉醉」，不要得的浪漫

首先是「沉醉」。不久之前，特首李家超勸大家不要看到身邊店舖關門、街道蕭條，便終日「沉醉討論日常變化」，媒體也不應過分誇大。「沉醉」本來不像「沉迷」那樣負面，帶點中性甚至偏向正面。郁達夫有一本短篇小說《春風沉醉的晚上》，相當有名，中國大陸著名導演婁燁多年前也有一部電影叫《春風沉醉的夜晚》，獲不少獎項。看一部小說、電視劇或電影，我們會沉醉在某個角色或某個故事，沒有人覺得不妥，有人甚至埋怨如今所有人滑手機、看短視頻，不停轉移注意力，只有淺度注視，不懂或不願沉醉在文學或電影的世界。但經特首提點，我頓覺「沉醉」原來也是一種不太要得的浪漫，因為會過分懷舊與悲觀，有不少社論也提醒港人，不要「沉醉舊夢」，尋找新機遇，與去年帶點嘲諷的金句「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」有點和應。

否定沉醉，就是向前看，鄧小平當年說過，籠統來說，大部分政治人物的修辭亦如此，既是期望管理，亦是公眾情感的調校。我記得，九七年回歸不久，香港遇上金融風暴、經濟衰退，政府也有類似說法，甚至在流行文化裏也出現種種呼應。電影《金雞》裏梁家輝飾演的陳教授有一金句：「舊時、舊時，『舊屎』冲左落廁所㗎喇！」提醒港人，我們本該是理性、經濟動物，不要太多愁善感，沉迷過去。

港府推沉浸旅遊 「深度又新穎」

細心想來，「沉醉」的新用法，只算是香港幾十年來政治語言的蕭規曹隨，尚屬小變。但是，另一個跟「沉」有關的詞語出現，便令我不知如何調校自己面對香港的情緒，這便是「沉浸」（immersion）或「沉浸式」（immersive）。

這顯然是極為新近的歐化中文，是由科技帶動的用語。我首先是注意到旅遊業的討論，大概是拜所謂沉浸式展覽及美術館所賜，例如韓國的Arte Museum或日本的teamLab等，利用各種數碼技術，包括VR及AR，結合各類藝術形式，創作及策展多媒體多感觀的藝術裝置，令參觀者置身作品之中。於是，香港政府也強調以「沉浸」的方式來推廣旅遊，除了也跟其他城市一樣，讓這些近年賺大錢、又新興又流動的美術館來港吸客之外，就是讓市民及旅客用手機應用程式在城市景點AR打卡，例如旅遊事務署推出的文化創意旅遊項目「城市景昔」，特首與議員也強調，此為香港旅遊的新方向，據說是又深度又新穎的旅遊體驗。

一時間，「沉浸式」的點子突然多起來，特首叫人研究一下維港可以如何「沉浸」，有一位議員也說太平山也可以「沉浸」。雖然有點一窩蜂的感覺，但大部分城市也在做相似的事情，本來也沒有什麼好詬病，我決定去試一下「城市景昔」再評。但最令我驚訝的是，連公務員事務局長楊何蓓茵也說，在國家事務研習課程加入「沉浸式學習」，讓公務員與內地學者、官員和民眾交流，「沉浸式」地體驗內地官員為人民謀福利及士大夫精神，從而認識中國治國理念。

走入超現實 脫離日常

「沉浸」這個詞似乎在官場官話中流行起來，不止於是搞旺旅遊業的新點子，還是治理的大方向。換言之，不要「沉醉」過去乃至日常，向前看，前面有什麼？就是大勢所趨的「沉浸」，但它指的是什麼？

中文「沉浸」二字，我們過去少用，在政策文件中更少，英文的immersion一詞，在一些英美國家，通常用在新移民或留學生身上，其實與「融入」（assimilation）差不多，就是讓新來的人融入本地社會、日常生活，變得自然和諧，例如immersion program，大學及政府提供一些短期課程或工作坊，令參加者學會用日常英語交談或學習方式，適應當地的生活節奏及制度等等。但是，如今「沉浸」的不是自然，卻與新數碼技術與藝術意念連繫，要沉浸其中的是一種人為造出來的現實，與日常脫離的超現實。如果有去過那些「沉浸式」美術館，當知道箇中的體驗：在一個有限的空間裡看到的，往往是超乎日常、把感觀放大、恍如沒有邊界的現實，例如，當中的花要比大自然的更鮮艷，天空的星星要更閃，更像隨手可摘，甚至參觀者可以走進作品中，在不同作品之間穿梭。

公務員也沉浸 學士大夫精神

在香港，「沉浸」是美學，也有意無意成為治理手段，首先，不要沉醉在本屬自然或人之常情的世界，卻要沉浸在一個精心炮製的、不那麼自然、不那麼日常的當下及未來。這個當下及未來如何，就如那些美術館一樣，不必跟日常或自然發生關係，甚至與現實的邏輯也毋需相符，乃至是否構成一貫的敘述也不用講究。以前鼓勵公務員與一般平民百姓學習國情，甚至有一陣子說是要學習領導人的講話與精神，這說得通，也容易明白。但如今卻要體驗內地幹部如何為人民服務，又要從中感受士大夫精神，一個是新中國以來的口號，一個是舊中國的傳統，兩者如何連繫起來？但不管感到如何陌生不解，「沉浸」其中就是對了，因為關鍵不是理解，是「沉浸式」體驗。

常言道，香港進入新常態，但正如道可道，非常道，「沉浸」就是新常態，也是非常態。

文˙葉蔭聰

編輯•周淑樺

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