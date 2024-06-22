Cambridge Audio×DeLorean音響 致敬《回到未來》時光飛車

【明報專訊】早在40多年前，英國音樂品牌Cambridge Audio便與美國車廠DeLorean合作研發車內音響，經典之作包括了曾在電影《回到未來》亮相的「時光飛車」DeLorean DMC-12。Cambridge Audio為了向這款傳奇車款致敬，早前推出全球限量1000部的Evo 150 DeLorean Edition。它以家用音樂播放器Evo 150為基礎，換上刷砂金屬面板配DeLorean DMC12的全金屬設計，機身亦印有DeLorean的標誌。機面設有雙同軸旋鈕，6.8吋LCD屏幕能顯示彩色的數碼專輯封面，方便揀歌。此外，用家可透過手機程式控制機體串流播放音樂，也可通過支援aptX的藍牙功能連上無線耳機。