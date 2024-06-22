MSI×Mercedes-AMG電競筆電 賽車風按鍵一撻即着

【明報專訊】除了Porsche，另一間德國車廠Mercedes-AMG亦有跨界合作，與台灣電腦商MSI合作推出Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V電競手提電腦。機身自不然加入不少賽車元素，首先是全機都使用鎂鋁合金外殼，同時在機面、機底、機側都加入Mercedes-AMG的標誌，其中鍵盤的space鍵更加入車廠獨有的菱形花紋；加上將開關鍵改為「Start Engine」鍵，對於一眾車迷來說，有一定的親切感。