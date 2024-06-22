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MSI×Mercedes-AMG電競筆電 賽車風按鍵一撻即着

【明報專訊】除了Porsche，另一間德國車廠Mercedes-AMG亦有跨界合作，與台灣電腦商MSI合作推出Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V電競手提電腦。機身自不然加入不少賽車元素，首先是全機都使用鎂鋁合金外殼，同時在機面、機底、機側都加入Mercedes-AMG的標誌，其中鍵盤的space鍵更加入車廠獨有的菱形花紋；加上將開關鍵改為「Start Engine」鍵，對於一眾車迷來說，有一定的親切感。

全套標誌配件 限量3000部

機體配備第13代Core i9-13900H 14核心處理器及NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，設有3840×2400解像度並支援MSI True Color設定的16：10 OLED屏幕，效能及顯示能力都可滿足電競用家的需求。為減低機體熱量，機內採用全新設計的散熱模組，包含兩組風扇與5根散熱導管，其中兩根會同時通過CPU和GPU，提升散熱效率。除了主機之外，套裝亦包括印有聯乘系列標誌的配件，包括配件袋、USB記憶體、滑鼠和滑鼠墊等。此機全球限量發行3000部，甚具收藏價值。●

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V

處理器：第13代Core i9-13900H 14核心

屏幕：16吋3840×2400像素16:10 OLED

記憶體／儲存容量：16GB×2／1TB SSD

連接：USB Type C、USB Type A、Thunderbolt 4、HDMI 2.1、3.5mm、Wi-Fi 6E、藍牙5.3

作業系統：Windows 11 Home

體積：355.8×259.7×19.95mm

重量：1.88kg

售價：$22,999

網址：hk.msi.com

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