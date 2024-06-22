跨界合作風潮 跑車電競芒顯示極速快感

AOC×Porsche顯示器 黑銀巨屏滲透911車系精髓

Porsche Design可說是多產又受歡迎的跨界合作品牌，曾跨界合作的產品包括手表、服飾、男士用品，還有電子產品。去年底Porsche Design與AOC旗下電競品牌AGON by AOC合作，推出AGON PRO PD49曲面電競顯示器，最近於香港正式發售。Porsche Design將跑車元素放到顯示器上，機身用上黑銀配色，並使用噴砂鋁鑄支架，令人聯想到跑車的方向盤及車胎鈴。而機背設計的靈感則來自Porsche 911系列引擎散熱器設計，跑車迷應該不會陌生。此外，機背分別加入AGON by AOC及Porsche Design的標誌，用家還可自訂RGB Light及桌上投射燈顏色，提升氛圍。

0.03ms極速反應時間

除了有Porsche Design設計加持之外，AGON PRO PD49本身的功能亦十分不錯。機體採用了49吋5K QD-OLED 1800R曲面屏幕，提供5120×1440解像度，加上32：9顯示比例，其闊度比兩個QHD顯示器更大，用家可同時在左右分別顯示兩個16：9畫面，無論是一邊打機一邊直播；或是工作時一邊開檔案一邊回覆電郵都能輕易做到。此外，屏幕可覆蓋99%的DCI-P3色彩空間，而峰值亮度為1000nit，配合240Hz更新率及0.03ms反應時間，為電競用家提供更好的畫質。屏幕亦對應Adaptive-Sync技術，有助同步處理GPU與顯示畫面，減少畫面撕裂或間斷問題。

內置喇叭支援DTS 可駁家用遊戲機

至於音效方面，AGON PRO PD49加入兩組8W喇叭，支援DTS音效技術，就算不連接外置喇叭也有不錯音效。機背除了設有DisplayPort 1.4插槽外，亦有兩組HDMI 2.1，無論連接電腦或是家用遊戲機都十分方便。此外，顯示器也備有90W輸出的USB Type C插槽，能在打機同時為其他裝置快速充電。●

AOC Porche Design AGON PRO PD49

顯示尺寸：49吋

解像度／比例：5120×1440像素／32:9

動態對比度：1,500,000:1

輸入：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB Type C、USB 3.2×4、RJ45

體積：431.5至561.5×1191.8×388.3mm（連底座）

重量：15.78kg（連底座）

售價：$13,190

網址：hk.aoc.com

文：吳一鳴

編輯：布偉倫

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com