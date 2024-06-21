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唐卡流派多 傳承藏族宗教文化

【明報專訊】一如其他藝術，唐卡有不同流派與發展脈絡，藏有各種故事。傳世唐卡大多以藏傳佛教為主題，所以其畫派創立、變革亦多與傳教路線有關。藏傳佛教始於7世紀松贊干布時期，由尼泊爾的尺尊公主和唐朝文成公主兩路傳入藏區，尺尊公主到藏後修建多間佛寺，隨其進藏的尼泊爾藝術家繪畫寺院壁畫，將尼泊爾風格帶入藏地。故早期唐卡藝術深受尼泊爾風格影響，稱為尼泊爾畫派，流行於11至13世紀，造像較簡單，以紅黃暖色調為主。

初期受尼泊爾風格影響 後創不同畫派

其後流行於13至14世紀的齊吾崗巴畫派，得名於13世紀初的雅堆‧齊吾崗巴活佛，有說他是最早一批西藏本地唐卡畫師，融入更多藏族表現手法，用筆鋒利流暢，落色大膽。此一畫派發展高潮，源於1418年西藏宗山腳下建造白居寺（藏語簡稱班廓德慶），匯集四方八面的畫師繪製壁畫，齊吾崗巴畫派博採各家之長。其後畫派蟄伏山野之間，當西藏唐卡風格一再改變，他們卻保留了白居寺時期的美學特色，近年更遇有心人着手恢復這因年代久遠幾近失傳的畫派。

15世紀興起的勉唐畫派與15世紀中期流行的欽則畫派，皆見證西藏本土風格正式形成。勉唐派得名於創始人勉拉．頓珠嘉措的出生地洛扎勉唐，頓珠嘉措傳世之作《造像量度如意寶》，闡明繪製每尊佛像的度量，法度精嚴，不得逾越。勉唐派將早期印度、尼泊爾樣式，漢地藝術與西藏特色融會貫通，集為大成，此派成為15世紀後影響最大的畫派。欽則畫派一樣在風景表現上吸收漢地風格，尤擅長繪製憤怒相神像，紋樣更繁密華麗。到16世紀流行於西藏東部的噶瑪嘎孜畫派，一樣重視造像量度，此派有經典作《線準太陽明鏡》，受中國山水畫影響，用色偏重青綠，對比傳統偏黃紅的唐卡風格，易於辨認。

次成諾布最早師承的曲雄澤仁則是勉薩畫派，起源於17世紀的新勉唐畫派，由朱古‧曲英嘉措開創，吸收了更多工筆畫技巧，金線更細膩，色彩更明艷，以精緻豐富見稱。唐卡藝術是藏族文化結晶，卻又如一幅地圖，交疊不同時間與空間的路程，其中既有藏族歷史與底蘊的傳承，又有佛教文化、美學工藝在印度、西藏、漢地之間的交流、吸納與變化。

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