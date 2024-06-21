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最貴唐卡 明朝刺繡3.5億元成交

【明報專訊】唐卡有1300多年歷史，不止有多個畫派、多種風格，物料也不囿於顏料，除有融進各種寶物金屬，刺繡亦是其製法之一。史上最貴唐卡便是「永樂御製紅閻摩敵刺繡唐卡」，10年前在香港佳士得2014年秋拍以近3.5億港元成交。

此幅唐卡以絲刺繡，幅面巨大，335.3×213.4公分的尺幅，相信是已知存世最大唐卡作品。唐卡右上方以金線在紅緞上繡有「大明永樂年施」單行六字楷書款，應為皇家御製贈與佛教大寶法王的器物。現存歷代唐卡多為清代以後的作品，明朝或之前的存世不多，「永樂款」刺繡唐卡極為少見，尤其此幅品相上乘，年代久遠而艷麗如初，完全看不出經過600多年歲月洗禮。

永樂帝贈予西藏　寓意文化平等

但此幅唐卡確實記錄了歲月，是明朝永樂帝經營邊疆，以文化與宗教作為漢藏交流紐帶的代表文物。織繡唐卡是藏傳佛教圖像與中原織繡工藝結合的獨特品類，正中顯憤怒相的文殊菩薩，化身紅閻摩敵形態，懷抱粉紅身的明妃毘院利金剛，二者足踏藍膚夜摩，寓意斷除生死輪迴，以得涅槃。其刺繡工藝考究，墨綠江綢為地，平金繡針法勾廓，配五彩絲線繡成，據考究應為蘇州或杭州工匠所製。

明朝以此禮送西藏僧俗首領，有兩地文化平等的深意。在1940年代，此幅唐卡流入西方，並於1977年出現於倫敦佳士得拍賣場，輾轉於2014年由中國藝術收藏家劉益謙投得。

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