植物造景藝術 缸中還原雨林美態

店內有個非常搶眼的大型水陸魚缸造景，種植油畫女郎蔓綠絨、黑主教蔓綠絨和其他植物。前者有亮粉色葉柄，葉子展現斑駁綠色，恍如油畫筆觸；後者葉子呈深酒紅色，各具美態。Howard表示，飼養熱帶魚的小魚缸，也可點綴小型黑魔法芋。他們又運用粉紅公主蔓綠絨等植物建造雨林環境，適合青蛙棲息，青綠色青蛙停留在綴了粉紅色的綠葉上，相映成趣。Howard歡迎大家交流天南星科植物DIY造景的意見，如有興趣也可找他們設計和訂製理想造景，包括缸體、溪流造景、全光譜植物生長燈、噴淋系統等（約$26,000起），按複雜程度需時約10至16個星期完成。

森流

地址：觀塘偉業街172號堅德工業大廈14樓C室

查詢：5217 2219

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