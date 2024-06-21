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一室植感美學 從天南星開始

【明報專訊】在日本，觀葉植物被視為能令家居變得時尚的法寶，當地有不少擅長將植物與時尚風格結合的植物藝術家，例如Green Fingers植物雜貨店創辦人川本諭，便大膽地將植物與設計結合，展現獨特的綠色美學。他愛將植物融入OOTD（當日穿搭）中，展現時而優雅、時而活潑，或帶禪味的風格。在新冠疫情期間，歐美泰日等地網紅經常在網上發布以觀葉植物點綴裝潢的生活照，進一步讓家居植物佈置成為跨文化的潮流現象。

植物除了點綴家居，對塑造空間有很大作用。曾任Elle Decoration UK創辦總編輯的設計師Ilse Crawford，其設計的國泰航空香港機場貴賓室，在不同角落點綴各樣綠葉植物，帶來休閒、天然的感覺。近年透過多個作品探索建築與植物關係的建築師事務所Heatherwick Studio，亦將位於英國利茲的Maggie's Center癌症療養中心巧妙地「藏身」於綠意盎然的植物之中，裏裏外外種滿各類型的綠葉植物，建築師Thomas Heatherwick形容「其目的是為飽受病痛的病人打造充滿靈魂和熱情的家」。在香港也有不少綠色植物咖啡店，例如From Seed To Wish、Loop Kulture等，以觀葉植物佈置，營造寧靜輕鬆的氛圍。

葉形肥大多變 搭配清新家居

綠色植物主題咖啡店From Seed To Wish（FSTW）負責人認為，在室內可種植的綠色植物中，天南星科植物普遍葉子肥大，有種生氣勃勃感覺，故將此引入店中，搭配出日式簡約、北歐清新風格的室內設計。其中白錦龜背竹造型優雅，色調柔和，容易營造自然舒適氛圍，綠葉也能帶來大自然清新感，為空間營造明亮、輕盈淡雅感覺。白錦龜背竹給人沉穩感覺，也適合放置在書房或客廳，營造恬靜氛圍。大部分天南星科植物葉形肥大而多變，適合放在窗台或較開闊位置。

靜觀綠色植物 放鬆減壓

為家居設置植物，除了能營造家居美學，也可以成為「靜觀」對象。香港註冊輔導心理學家方婷指出，宏觀來說靜觀綠色植物會令我們放鬆心情，緩解壓力和焦慮。「當我們專注在觀賞這個過程，能夠細膩地覺察，在當下感受自己。」靜觀時，看看植物的顏色，摸摸葉子和聞聞香味，用五感接收信息，我們便可以達到這種覺知。在專注觀察植物時，也可以暫時放下日常煩惱。「這種集中精力的過程，有利提高覺察力和專注力。」方婷指從心理學角度來說，在家裏培養植物是種持續的付出，看到它茂盛成長，給人充滿生氣的感覺，也可以提升幸福和滿足感；而種植也能與人打開話題，擴闊社交。不過，方婷提醒，「大前提是當事人對植物有興趣和熱誠」，要有心機、目標去培養它，便會覺得幸福。假如當事人對植物不感興趣，反而會增加壓力；或者聽說種植綠色植物對情緒好，而大量入手，但沒有時間和能力打理，便會弄巧反拙成為壓力，感受不到當中的愉快，凡事都要量力而為，不能道聽塗說或盲目跟風。

品種多易打理 四季常綠

坊間有不少主打觀葉植物的店，Green Note植誌店內陳列了數百盆栽，天南星科就佔了七成多，龜背竹、海芋、竹芋、花燭、粗肋草等熱門品種形態不一，令人大開眼界。負責人Jeff表示，天南星科品種繁多，普遍容易打理，四季常綠，「不少夫婦或情侶，剛入伙都想找些較易打理的天南星科植物做裝飾」。據他觀察，疫情期間香港比之前湧現了近2倍以上的天南星科品種，現在汰弱留強，留下適合香港環境又受歡迎的品種，其中龜背竹屬的白錦龜背竹特別受歡迎，許多人都因為它而「入坑」喜歡上觀葉植物。

白錦龜背竹缺陷美受歡迎

白錦龜背竹最特別的地方是有種缺陷美。心形葉子不是完整和全綠色，而是開叉和有破洞，帶有白斑（白錦）。「白色部分沒有葉綠素，做不到光合作用。其白色或白斑是因為基因改變而成，就像得了人的白化病。」Jeff指每片葉子斑紋不一，種得大塊也非易事，每棵植物按葉面大小計算價錢，葉子大而漂亮的話，索價可達萬元以上。龜背竹會長出氣根，可加上水苔柱或椰棕柱，讓氣根攀爬並支撐植物，保持挺直形態。同屬天南星科下的花燭屬是另一受歡迎品種，以紅水晶花燭最為熱門，葉子會隨年月由紅變黑再變綠色。

馬賽克、恐龍爪 圖案有趣

新手要選擇入門級、數百元左右的天南星科，Jeff推介葉面如三色迷彩圖案的迷彩粗肋草。他也推介海芋屬，其葉子奇特且差別大，例如蜜瓜海芋葉子偏圓，葉紋如蜜瓜網紋；傑克琳海芋葉子形狀如恐龍爪，特別受小朋友歡迎；青蘋果海芋的葉色為青綠色和綠色相間，葉子形狀像青蘋果。「海芋的品種還可以雜交，變成更獨特的葉子形狀，千變萬化。」如果大家有養寵物，Jeff推介pet-friendly的竹芋屬：「大部分天南星科植物帶輕微毒性，竹芋是少數沒有毒，對貓狗安全。」當日貓店長綠柚子在各種竹芋間游走，非常愜意。不同品種的竹芋葉紋多樣，例如馬賽克竹芋葉子呈格子紋，因而得名！

其實走在路上，也很容易看到天南星科植物的蹤影。據康文署資料，它常被用於營造公園和路旁綠化地帶景觀，例如在香港動植物公園、香港公園、大埔海濱公園等均容易找到白鶴芋、合果芋和羽裂蔓綠絨等品種，大家經過公園時不妨「開眼」靜觀，細心留意。

Green Note植誌

地址：葵涌葵德街16至26號金德工業大廈6樓611室

IG：@green.note.hk

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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