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開眼 大都會文藝誌

【香港】何謂「賞心悅目」的舞台？

【明報專訊】表演是如何「賞心悅目」的——戲劇在舞台上進行，很多元素都非常重要，演員演技、布景、道具、燈光、音效和音樂等，然而構成觀眾看到的、表演中的「畫面」，還包括一個非常重要的元素，就是導演的「場面調度」（mise-en-scène）。「場面調度」是指舞台上的內容及編排，安排布景後，演員如何走位，跟不同演員和道具相互作用，形成觀眾看到的畫面。

電影的調度非常倚重分鏡和剪接，然而戲劇在舞台上發生，無法剪輯卻必須用布景和演員走位創造不同的「畫面」，繼而讓觀眾想像出不同的空間。由於舞台大小有限，搬動布景需要時間，為了表演流暢，往往需要取捨，例如用最少的布景和變動做出最特別的空間效果。

香港演藝學院的學校製作《三四郎》正是舞台調度的示範作。此劇由老師司徒慧焯及黃俊達二人執導，《三四郎》改編自日本電影導演黑澤明的作品《用心棒》，導演以「木格門」和「紙糊」製成的傳統和室拉門及屏風為主要布景，這些拉門和屏風的尺寸不大，可能就是一道門的大小，但他們在舞台上不斷重新組合，就可以創造出不同的空間。

舉例來說，把多道拉門打橫並列，就可以把舞台分成前後兩個空間，演員可以在屏風前面表演，又可以在屏風後面表演並用燈光做出剪影效果。如果是在舞台兩側各放3塊屏風，舞台中央就會變成延伸的走廊，好像可以通往左右共8個房間的感覺，讓演員在其中上演追逐戰。

除了在轉景時擺好拉門，讓演員進入空間做戲之外，這些拉門也可以配合演員動作移動，打橫推開和打斜推開拉門，已經可以象徵兩種空間。其中一個有趣的安排，包括門上部分小格子可以推開，讓在拉門後面的演員往外面看，而觀眾只是見到他雙眼；還有幾個後台工作人員打斜舉起拉門，象徵空間異化，角色置身於相對虛幻的世界。

精彩的舞台調度，精緻而帶年代感的道具如武士劍、樂器三味線，還有漂亮的日式和服等，讓整齣戲在視覺上「賞心悅目」。那當然不少得充滿熱誠的表演學生，做出各種其實甚有難度的形體動作如長時間跪坐、以武士劍打鬥、穿木屐跳舞等，成就了這個表演。表演最後有首歌，歌詞中有句「培訓的意義」，想必打動了不少人。無論如何，還是要繼續創作呢。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

[開眼 大都會文藝誌]

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