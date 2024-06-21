Friday Planner：天與海樂章

法國竹雕藝術家Laurent Martin "Lo"的雕塑作品也在中環10號贊善里畫廊裏奏出動人旋律。步入他的Celestial Equilibrium個展，一個個「星球」懸掛半空，就似走進他所創造的竹藝宇宙。"Lo"說：「宇宙是我的主要靈感來源，吸引和排斥、張力和約束、重力和失重的結合是它最壯觀的展示。我的作品也蘊含一種微妙的平衡和能量。」多年來，他觀察和研習竹的特性，加工竹纖維，圍繞球體中心創作出不規則卻平衡的雕塑。本來堅硬的竹竿變成像絲帶般柔軟，在空中悠揚，微風拂過，它便優雅地舞動。原以為如此協調的雕塑在創作前一定會經過精密計算，但"Lo"說他都是即興創作，不會考慮雕塑的美學和最終形態，當作品達至平衡，他便會停手。剛與柔、動與靜、實與虛同時體現在作品之中，交織出和諧樂章。

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