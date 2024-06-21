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Friday Planner：天與海樂章

【明報專訊】世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）率領香港管弦樂團12年，帶着港樂成為世界頂尖樂團。繼《指環》四部曲後，他再次以音樂會形式演出華格納歌劇，指揮《漂泊的荷蘭人》，是他離任港樂藝術總監前的最後指揮節目之一。今日及下周日（23日），可坐在香港文化中心音樂廳內傾聽一個受詛咒、永生漂泊海洋的幽靈船長尋到真愛，獲得救贖的故事。享譽國際的女高音賀洛慧（Jennifer Holloway）飾演拯救船長、幫他擺脫厄運的珊塔，船長則由低男中音梅力根（Brian Mulligan）飾演。管弦樂營造的磅礴氣氛，令人猶如置身波瀾壯闊的汪洋。

法國竹雕藝術家Laurent Martin "Lo"的雕塑作品也在中環10號贊善里畫廊裏奏出動人旋律。步入他的Celestial Equilibrium個展，一個個「星球」懸掛半空，就似走進他所創造的竹藝宇宙。"Lo"說：「宇宙是我的主要靈感來源，吸引和排斥、張力和約束、重力和失重的結合是它最壯觀的展示。我的作品也蘊含一種微妙的平衡和能量。」多年來，他觀察和研習竹的特性，加工竹纖維，圍繞球體中心創作出不規則卻平衡的雕塑。本來堅硬的竹竿變成像絲帶般柔軟，在空中悠揚，微風拂過，它便優雅地舞動。原以為如此協調的雕塑在創作前一定會經過精密計算，但"Lo"說他都是即興創作，不會考慮雕塑的美學和最終形態，當作品達至平衡，他便會停手。剛與柔、動與靜、實與虛同時體現在作品之中，交織出和諧樂章。

#梵志登 #漂泊的荷蘭人

#Laurent_Martin_Lo #Celestial_Equilibrium

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