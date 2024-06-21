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開眼 藝述速遞

「樹皮」懷抱、藥材砌城景 顛覆自然想像

【明報專訊】天時暑熱要多喝水，有個藝術家足足喝了6小時水——開幕日踏進展場，行為藝術家含着長100米、從電梯大堂蔓延至展場的軟管，末端接駁一大罐水。以自然為題的展覽，通常圍繞綠色植物、自然生態，這場「自然非自然」展覽中的12名藝術家則拉闊一點，創作跟自然的景物、符號和概念相關之作。

行為藝術家黃姬雪喝水的時候，軟管內的水隨着她的身體節奏而流動，透明軟管擺放場地一旁，恍如建築物的脈搏，猶如一頭生物。表演《落水水流寄流水》（2024）要連續喝水6小時，考驗她的身體機能，結束後，表演錄像在展覽後續時間播放。行為藝術之外，策展人鄧芷茵表示展覽亦涵蓋香港藝術家其他類型的創作。

髮繡年輪映自身 竹篾化煙寄鄉愁

自然，往往顯露一個地方的特徵。在香港土生土長的印度菲律賓裔藝術家Sharu Binnong Sikdar收集本地自然剝落的棕櫚樹纖維，清洗過後，縫成U形幕簾Gently, Embracing Myself（2024）。從外側觀看，如同一棵大樹樹幹；走入內側，似是被樹擁抱和保護。Sikdar另一作品Growing Myself（2019-20）用6個月收集自身頭髮，繡成樹的年輪，如同年輪反映樹（自己）的狀態。

創作來自生活，Sikdar撿拾掉落地上的棕櫚樹纖維，在中醫世家成長的蘇詠寶則用中藥材創作。她的裝置作品《連結》（2017-18）像分子結構模型，看起來脆弱，鄧芷茵卻說遠比我們看來堅固，而且仍散發淡淡藥材味。《連結》模塊用黏土黏合藥材蘇木木條而成，木條花費大量人力切成相若大小，並按照展場築成城市景貌，「高樓」間一盞電燈規律升降，宛如日出日落。

蘇木活血，煙草製成的香煙卻會堵塞血管，但那股煙味令凌佩詩想起家鄉。她不抽煙，但從小到大被煙民包圍，駐留海外時思念香港的味道——竟然是煙味。她拆解香煙的煙絲創作「舒適度」系列（2024），其中一件作品利用煙嘴和竹篾編成煙的形態，一縷煙想起一縷回憶。

人在異地，凌佩詩想起身邊人「打邊爐」；簡僖進在德國想起香港時，就跟朋友一起打邊爐。「田野錄音師」簡僖進4月接受《開眼》訪問時徵集二手煲，那些煲都用在《聲聲浪》（2024），打邊爐時象徵香港的煲變成喇叭，播放龍虎山、薄扶林錄下的田野聲音。張紫茵研究移英港人的務農生活，錄像作品《擇鳥記》（2024）中一名受訪者在英國務農，目標還是想吃回香港的菜心——植物，移植人與土地的記憶。

想像未來的自然世界，鄭虹便想，它會否全都變成直線？自然界裏甚少看見完全直線，多見於人工物。裝置作品《直線世界的風景》（2024）反思人工跟自然的關係，想像未來世界全都變成直線，人工或自然亦然，一塊大石頭也變成立方體。倘若西西弗斯推的是那顆石頭，豈不是早就累死？

自然非自然

日期：即日至7月14日（周一至二休息，須預約）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：HART（堅尼地城士美菲路12P號祥興工業大廈地下及3樓）

詳情：bit.ly/3zjA6S0

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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