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brand focus：價格親民 減少土地破壞 實驗室培育鑽石 年輕新寵

【明報專訊】“Diamonds are a girl's best friend.”這句深植於很多女士心中的經典歌詞，也許今天有了新演繹。近年，珠寶業界掀起一股新趨勢，大型品牌創造出實驗室培育鑽石，與天然鑽石相比，不但同樣閃閃發光，但價格卻親民得多，難怪就連以推出水晶而馳名的Swarovski，也要在市場上分一杯羹。

天然鑽石無疑是地球上一種獨特而珍稀的寶物。它們由純碳構成，經過在地底深處被極高的壓力和溫度壓縮，經歷數百萬年漫長時間而成。雖然人類數千年前已經發現鑽石，但自上世紀起，珠寶商開始將鑽石婚戒作為愛情和承諾作營銷，因而令全球對鑽石的需求激增。一方面鑽石雖然見證無數愛情；另一方面卻導致礦區採掘工人遭受剝削，甚至被迫參與血腥戰爭，像電影《血鑽》便改編自真實故事，反映1990年代，飽受內戰炮火籠罩下的非洲塞拉利昂，更成為鑽石非法開採和交易的重地，政府軍和叛軍都透過走私鑽石來購買軍火。

《血鑽》紀錄鑽石背後悲慘血汗史

對消費者來說，難免會將價值連城、珍罕的天然鑽石和實驗室的培育鑽石比較，究竟兩者有什麼相異之處？顧名思義，屬人造石的實驗室培育鑽石，在實驗室中製造，利用HPHT（高溫高壓）或CVD（化學氣相沉積）（圖A），由一顆微小的鑽石種子開始培育生長，過程中吸收碳原子（圖B），在幾天或幾周的時間內一層一層地成形，複製大自然環境的生長過程，最後再由工匠切割成理想形狀。除了來源，它們與開採的鑽石在化學、物理和光學特性上相同，但並非透過大自然與生俱來，在環境保護方面較為優勝。不過一面倒斷言哪種鑽石較優勝，其實並不公平；也有人更關心日後的升值能力，因此關鍵始終在於消費者的需要和價值觀。

看準年輕顧客婚戒需要

不過在某些品牌角度，會傾向推出迎合廣大消費群的產品，近年逐漸轉攻年輕世代的Swarovski，便因為看準顧客購買鑽石婚戒的需要而推出採用培育鑽石的Swarovski Created Diamonds高級珠寶系列。當中的Galaxy系列，包含19款單品，包括頸鏈、戒指、耳環、手鏈，價格由數千元起，其中一枚18K白金Galaxy戒指（圖C，$30,000），中央鑲嵌單顆培育鑽石，外圍環繞大量精細切割的培育鑽石，總重為2卡。當中的培育鑽石均由IGI國際寶石研究院的4C 標準分級，具有相當優良品質：顏色為G+，淨度為VS+，品質優良。若單憑肉眼比較，實驗室培育鑽石在外觀上，近乎媲美天然鑽石，然而對於現代女性而言，實驗室培育鑽石不僅是一件時尚配飾，更代表對環境和社會的關切，同時亦體現出獨立自主、注重品質與責任的價值觀。●

查詢：Swarovski 2699 8638（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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