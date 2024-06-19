廚房說書人：什麼是人類最早的飲料？

天時暑熱，有什麼好過喝一口冰凍啤酒，所以今次講啤酒。為何啤酒是最古老飲料？其實並非偶然，而是大有道理。

穀物中澱粉轉化成麥芽

約公元前1萬年，史上最後一個冰河時期結束，人類快速繁衍，尤其在中東、新月沃土一帶，這裏除了飛禽走獸外，也有各種野生穀物如小麥大麥，供人類採集食用。穀物跟水果不同，不會不吃就腐爛，只要找到乾燥環境，就能長期存放，因此成了穩定和可靠的食物來源。

但野生穀物較硬，要較易入口就得碾碎和泡水，弄成「粥」後才吃。穀物受潮後會產生澱粉酶，會將穀物中的澱粉轉化成麥芽糖，而當中又以大麥產生的澱粉酶最多（所以為何人們以大麥來釀製啤酒）。穀物粥吃不完被閒置，空氣中的野生酵母，使麥芽糖進一步發酵成酒精，並產生氣泡，啤酒遂告誕生。

所以，難怪有人說，啤酒不是被人類發明，而是被發現。

蘇美人用蘆葦管吸飲啤酒

考古發現了一幅珍貴壁畫，那是大概公元前4000年，2個蘇美人（Sumerian）用蘆葦管從一個大酒罈中吸飲啤酒（因當時啤酒表面會有大量雜質如穀殼），但啤酒發明該遠早於此。

當然，水果榨取了果汁，也可意外發酵成酒，但水果有季節之分，也不易儲存，不似穀物般供應充足，能長期存放，成為日常食材，因此「發生意外」令果汁釀成酒並且傳承下去的機率便較低（或較晚）。而且古時可用皮囊、動物的胃、挖空的樹幹、貝殼、石製容器來釀啤酒，不似得葡萄酒要用陶器。

啤酒被稱為「液態麵包」

順帶一提，啤酒亦被稱為「液態麵包」，也有可能啤酒和麵包幾千年前本屬一家，前述提到的穀物粥，被閒置後，質地較稠的便在太陽下或熱石上被烘成麵包，至於稀的則發酵成啤酒。

前面提到的蘇美人，不單發明了啤酒，熟悉歷史的朋友都知道，他們同時也發明了文字。有趣的是，考古學家研究蘇美人的文字，發現當中最常用到的字，分別代表穀物、牲畜、織品，以及啤酒。其實這也不意外，因為蘇美人起初發明文字，就是用在工資和納稅的收據，當時啤酒跟穀物一樣，是貨幣發明前，最早的流通物。

啤油的貢獻，不單在於炎夏為大家消暑解渴，誇張點說，它甚至見證了文字的起源，為大家帶來文明！

作者註：本文參考自Tom Standage所著A History of the World in 6 Glasses一書。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）